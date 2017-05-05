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日學者AI解鳥語 跟烏鴉交朋友

2017-05-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕烏鴉被公認是一種智商很高的動物，但棲息在城市裡的烏鴉卻被視為製造噪音和髒亂的「害鳥」，日本有兩名學者投入烏鴉研究，以人工智慧（AI）學習並辨識烏鴉叫聲，希望能和烏鴉「交朋友」，透過AI與烏鴉對話，讓烏鴉變成「眼線」從空中監視可疑份子或尋找失蹤者。

透過AI對話 讓烏鴉變「眼線」監視地面

這項異想天開研究計畫的發起者為神奈川縣綜合研究大學院大學助教塚原直樹，二○○二年就讀大學時，受到烏鴉研究權威杉田昭榮的影響開始對烏鴉產生興趣，成為一名動物行為學的學者。塚原花了十多年的時間走遍全國四十多個地點錄下烏鴉的叫聲，他甚至可以從叫聲分辨出烏鴉棲息的城市，類似「大阪腔」或「北海道腔」等方言腔調。

為了善用這些研究成果，塚原試著以AI學習烏鴉的叫聲，合作的夥伴為新加坡國立大學的研究員末田航，末田擅長電腦科學。兩人在二○一五年利用群募網站募得六十萬日圓（約合台幣十六萬元）開發「烏鴉造型無人機」，上方安裝了AI裝置。

塚原原本計畫利用這套原理開發出能夠有效驅逐烏鴉的裝置，但烏鴉擁有超強的記憶力和視覺，驅逐伎倆馬上被識破，塚原也立即轉換策略，改以和烏鴉「共生」為目標。他製作了烏鴉標本，在標本中放入可以發出烏鴉叫聲的發聲器吸引同伴接近，無人機則負責在空中與烏鴉「對話」，未來的目標是以烏鴉標本製成可以在空中飛翔的機器人，讓烏鴉機器人混入烏鴉群，有效利用這些散布於城市中的「活體監視器」打聽情報。

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  • 日本學者塚原直樹（左）和末田航開發以無人機搭載人工智能，試圖與烏鴉進行空中對話。（取自網路）

    日本學者塚原直樹（左）和末田航開發以無人機搭載人工智能，試圖與烏鴉進行空中對話。（取自網路）

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相關關鍵字： 人工智慧 動物行為 日本 烏鴉 資訊工程 電腦科學
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