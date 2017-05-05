為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒

2017-05-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕一本由普立茲獎傳記文學類得獎作家所寫的美國前總統歐巴馬傳記披露，歐巴馬曾經有一名論及婚嫁的女友，而且，他即使認識了後來成為他妻子的蜜雪兒，也繼續與這名前女友往來。書中說，年輕時的歐巴馬認為必須被充分認同是非裔美國人，以利實現其政治企圖心，而有一名非黑人配偶，有可能傷害他的政治前途。

這本由美國著名傳記作家蓋洛（ David J. Garrow）所寫的新書「崛起新星」（Rising Star： The Making of Barack Obama）披露的這名歐巴馬前女友，是現任俄亥俄州歐柏林學院東亞計畫教授耶格（Sheila Miyoshi Jager）。書中引述耶格說法，她與歐巴馬在一九八○年代中期相戀，兩人在芝加哥同居，戀情進展迅速。一九八六年冬天，歐巴馬在拜訪耶格父母時，向她求婚。不過，當時耶格父母認為女兒太年輕，也擔心歐巴馬的「事業前途」，因此拒絕了這門婚事。當年耶格二十三歲，歐巴馬二十五歲。

歐巴馬求婚不成，仍然繼續與耶格交往，但是也在差不多這個時期，耶格了解到歐巴馬「內心深處亟需被愛、被仰慕」。隨後幾年，兩人關係因歐巴馬的政治野心走調。她很清楚記得歐巴馬的轉變，「到一九八七年，大約我們相戀一年多，他已經立志要當上總統」。

歐巴馬需「被充分認同為非裔美國人」

不過，根據書中說法，歐巴馬相信，他需要「被充分認同為非裔美國人」來實現他的政治企圖心，並且認為，若另一半不是非裔，有可能傷害他的政治前途。一名友人回憶道，歐巴馬曾說，「如果我要和一名白人女性交往，我就沒有立足之地」。

這一點為歐巴馬和荷日混血的耶格關係帶來壓力。歐巴馬準備赴哈佛法學院深造時，兩人關係已經陷入緊張，這時歐巴馬再次求婚，耶格拒絕了。她認為他當時求婚是「出於一股對於我們終將分手的絕望，並非基於對我們未來有真正的信念」。兩人的戀情也隨之告終。

歐巴馬在哈佛認識蜜雪兒後很快相戀，不過，在一九九○到九一年間仍斷斷續續和耶格見面。耶格說，「我對此覺得很糟糕」，並表示歐巴馬與蜜雪兒一九九二年結婚後，兩人就不再見面，雙方聯繫僅止於零星的通信或電話。

這本書也揭露，歐巴馬在二十二歲時，第一個認真交往的女友是比他大三歲的澳洲小學教師庫克（Genevieve Cook）。庫克談到兩人第一次約會就上床，她還將兩人「激情的」溫存記錄在日誌中，而歐巴馬在二十二、三歲時曾吸食古柯鹼。