拍攝遇膛炸 竟成遺作
2017-05-05
22歲的美軍女攝影師克萊頓（右圖）2013年7月2日在阿富汗奉命拍攝阿國國軍操作迫擊砲的實彈射擊情況時，砲管發生膛炸，四名阿國軍人不幸身亡（左圖），拍照的克萊頓也當場死亡。圖為美國陸軍徵得家屬同意後，在五月號的《軍事評論》上刊登的爆炸瞬間照片。美國陸軍指出，刊登照片是為彰顯女性軍人在戰場上面對的危險不遜於男性同僚，希望促進性別平等。（路透）
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