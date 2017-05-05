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拍攝遇膛炸 竟成遺作

2017-05-05

22歲的美軍女攝影師克萊頓（右圖）2013年7月2日在阿富汗奉命拍攝阿國國軍操作迫擊砲的實彈射擊情況時，砲管發生膛炸，四名阿國軍人不幸身亡（左圖），拍照的克萊頓也當場死亡。圖為美國陸軍徵得家屬同意後，在五月號的《軍事評論》上刊登的爆炸瞬間照片。美國陸軍指出，刊登照片是為彰顯女性軍人在戰場上面對的危險不遜於男性同僚，希望促進性別平等。（路透）

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  • 22歲的美軍女攝影師克萊頓2013年7月2日在阿富汗奉命拍攝阿國國軍操作迫擊砲的實彈射擊情況時，砲管發生膛炸，四名阿國軍人不幸身亡，拍照的克萊頓也當場死亡。（路透）

    22歲的美軍女攝影師克萊頓2013年7月2日在阿富汗奉命拍攝阿國國軍操作迫擊砲的實彈射擊情況時，砲管發生膛炸，四名阿國軍人不幸身亡，拍照的克萊頓也當場死亡。（路透）

  • 22歲的美軍女攝影師克萊頓。（路透）

    22歲的美軍女攝影師克萊頓。（路透）

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