不只海上 美日空域密集軍演
2017-05-05
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞四日報導，美國空軍與日本航空自衛隊四月在九州周邊空域進行了多次聯合演訓，由於短期內多次演訓十分罕見，報導指出，主要是為對北韓施壓，其中至少有兩次是由航自F-15、F-2戰機與美軍B1轟炸機分別進行護衛訓練。
政府消息人士指出，美軍部署於關島的B1轟炸機，在上月十五日及廿五日飛抵日本，日方前後兩次派出宮崎縣新田原基地的F-15戰機和福岡縣築城基地的F-2戰機，分別與B1轟炸機在九州進行空域演訓。訓練中模擬敵機接近，自衛隊戰機出面迎擊，並一路護航B1轟炸機，直到進入南韓的防空識別區前，自衛隊戰機才飛離返回所屬的基地。
報導指出，B1轟炸機具有匿蹤性能可以躲過敵方雷達偵測，而且能夠低空飛行進入敵軍領空，北韓若發動核武或洲際飛彈攻擊，美方很可能派出B1和B2轟炸機反擊北韓的核武設施。
四月朝鮮半島危機，美軍派出核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群進入朝鮮半島海域，上月廿三至廿九日與日本自衛隊進行海上聯合演訓，本月一至三日，海自直升機航母「出雲號」首次執行「美艦防護」演訓，保護美軍補給船在海上的航行安全，海自護衛艦「漣號」在中途加入會合。
美日不只在海上加強演訓，空中演訓也十分密集，官方僅公開去年九月到今年三月的部分，四月的空中演訓經美日雙方協議並未公開，報導指出，主要是為了增加對北韓施壓的效果。另一方面，美軍的B1轟炸機從三月到五月，也與南韓空軍進行三次共同演訓。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 《小檔案》新店最老小學 全盛期3千學生
- 車牌辨識系統將啟動 挨批楚門世界Live版
- 專家激盪創意 13日起研討花蓮學
- MMA可截長補短 黃偵玲融入推手
- 太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手
- 三井來挑戰 麗寶Outlet有信心
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT blamed for infrastructure review disruptions
- 鋒面通過降雨機率增 中南部高溫達33度
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 《2017秋冬時裝週》Marni
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 沸沸揚揚 補教業者曾LINE陳星出面
- 回收物變生活小物 農博教你DIY
- 文山水資中心啟用 日處理2.9萬噸污水
- 櫃買31家公司 去年賺逾一個股本
- 通宵打麻將？ 交大邀畢業生「憶」起打麻將
- 自由廣場》中華台北 妳慢慢等
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 離島首座！ 澎湖東吉嶼微電網商轉
- 下水道廠商解約 頭份憂1.1億被收回
- 孔劉封戲王 死鬼CP隔海做了這件事
- 蔡總統：ＷＨＡ會議桌上 台灣應有個位置
- 穩定菜價 蔬菜產銷查詢平台上線
- 新光三越強打端午禮盒
- 癌症時鐘再快12秒 大腸癌9連冠
- 《2017秋冬時裝週》Roberto Cavalli
- 《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
- 點睛品吸睛 耳玩自由Play
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂
- 《藝術絕配》3
- 動物之家 狗狗「飢餓17小時」
- 剪ㄧ條光纖賞兩千 劉邦誠暴力介入系統台
- 【感覺紀事簿】沒有答案的答案
- 中醫教護眼 按摩周圍穴位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不只海上 美日空域密集軍演
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分