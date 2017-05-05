不只海上 美日空域密集軍演

2017-05-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞四日報導，美國空軍與日本航空自衛隊四月在九州周邊空域進行了多次聯合演訓，由於短期內多次演訓十分罕見，報導指出，主要是為對北韓施壓，其中至少有兩次是由航自F-15、F-2戰機與美軍B1轟炸機分別進行護衛訓練。

政府消息人士指出，美軍部署於關島的B1轟炸機，在上月十五日及廿五日飛抵日本，日方前後兩次派出宮崎縣新田原基地的F-15戰機和福岡縣築城基地的F-2戰機，分別與B1轟炸機在九州進行空域演訓。訓練中模擬敵機接近，自衛隊戰機出面迎擊，並一路護航B1轟炸機，直到進入南韓的防空識別區前，自衛隊戰機才飛離返回所屬的基地。

報導指出，B1轟炸機具有匿蹤性能可以躲過敵方雷達偵測，而且能夠低空飛行進入敵軍領空，北韓若發動核武或洲際飛彈攻擊，美方很可能派出B1和B2轟炸機反擊北韓的核武設施。

四月朝鮮半島危機，美軍派出核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群進入朝鮮半島海域，上月廿三至廿九日與日本自衛隊進行海上聯合演訓，本月一至三日，海自直升機航母「出雲號」首次執行「美艦防護」演訓，保護美軍補給船在海上的航行安全，海自護衛艦「漣號」在中途加入會合。

美日不只在海上加強演訓，空中演訓也十分密集，官方僅公開去年九月到今年三月的部分，四月的空中演訓經美日雙方協議並未公開，報導指出，主要是為了增加對北韓施壓的效果。另一方面，美軍的B1轟炸機從三月到五月，也與南韓空軍進行三次共同演訓。