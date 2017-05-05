| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

不只海上 美日空域密集軍演

2017-05-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞四日報導，美國空軍與日本航空自衛隊四月在九州周邊空域進行了多次聯合演訓，由於短期內多次演訓十分罕見，報導指出，主要是為對北韓施壓，其中至少有兩次是由航自F-15、F-2戰機與美軍B1轟炸機分別進行護衛訓練。

政府消息人士指出，美軍部署於關島的B1轟炸機，在上月十五日及廿五日飛抵日本，日方前後兩次派出宮崎縣新田原基地的F-15戰機和福岡縣築城基地的F-2戰機，分別與B1轟炸機在九州進行空域演訓。訓練中模擬敵機接近，自衛隊戰機出面迎擊，並一路護航B1轟炸機，直到進入南韓的防空識別區前，自衛隊戰機才飛離返回所屬的基地。

報導指出，B1轟炸機具有匿蹤性能可以躲過敵方雷達偵測，而且能夠低空飛行進入敵軍領空，北韓若發動核武或洲際飛彈攻擊，美方很可能派出B1和B2轟炸機反擊北韓的核武設施。

四月朝鮮半島危機，美軍派出核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群進入朝鮮半島海域，上月廿三至廿九日與日本自衛隊進行海上聯合演訓，本月一至三日，海自直升機航母「出雲號」首次執行「美艦防護」演訓，保護美軍補給船在海上的航行安全，海自護衛艦「漣號」在中途加入會合。

美日不只在海上加強演訓，空中演訓也十分密集，官方僅公開去年九月到今年三月的部分，四月的空中演訓經美日雙方協議並未公開，報導指出，主要是為了增加對北韓施壓的效果。另一方面，美軍的B1轟炸機從三月到五月，也與南韓空軍進行三次共同演訓。

廣告
  • 美國空軍與日本航空自衛隊四月在九州周邊空域進行密集聯合演訓。圖為美B-1B轟炸機。（路透檔案照）

    美國空軍與日本航空自衛隊四月在九州周邊空域進行密集聯合演訓。圖為美B-1B轟炸機。（路透檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯合軍演 軍演
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：不只海上 美日空域密集軍演


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.