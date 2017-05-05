美共和黨版醫改 今日眾院闖關

2017-05-05

〔編譯張沛元／綜合三、四日外電報導〕繼一個多月前撤回表決後，美國國會眾議院共和黨人四日（台灣時間五日凌晨一點過後）捲土重來，就共和黨版醫療保險改革法案「美國健康照護法（ＡＨＣＡ）」進行表決，以便就此撤銷與取代被共和黨人視為眼中釘的「可負擔照護法（俗稱歐版健保）」的若干主要內容。預料共和黨可望憑藉國會多數黨優勢讓該法案在眾院過關，為總統川普取得上台後的一大立法勝利。

部分共和黨人表示，表決預定在四日午餐時間舉行；眾院程序委員會三日晚間已就眾院全院投票前的程序性措施開會，批准共和黨對ＡＨＣＡ所進行的最後修改。由於多名原本反對該法案的溫和派眾院共和黨人同意倒戈，眾院多數黨（共和黨）領袖麥卡錫說，共和黨高層這回有信心能取得足夠支持讓法案過關。此外，曾從中作梗導致上一次ＡＨＣＡ眾院表決破局的強硬派共和黨眾議員組織「自由黨團」主席米多斯也說，有信心這回讓ＡＨＣＡ過關。

眾院共和黨人捲土重來的關鍵之一，在於原本反對ＡＨＣＡ的共和黨眾議員隆恩與艾普頓改弦易轍。隆、艾二人原本反對的理由是不滿ＡＨＣＡ的一項內容變更，但在該法案再度修正、提供八十億美元聯邦經費、保護帶病投保的保戶保費不會增加後，同意轉而支持ＡＨＣＡ。

眾院曾在三月廿四日企圖表決ＡＨＣＡ，最後因無法掌握到足夠贊成票而在表決前最後一刻將法案撤回，被視為川普在總統任內的一大挫敗。共和黨目前在眾院中掌握二三七席，要讓法案過關必須取得過半的二一六張贊成票；由於眾院民主黨人無人支持ＡＨＣＡ，只要跑票的眾院共和黨人少於廿一人，ＡＨＣＡ就能在眾院中過關。不過，就算ＡＨＣＡ在眾院過關，未來在參議院中仍將面臨苦戰；共和黨雖也在參院佔多數黨，但參院共和黨人普遍對如何落實醫療保險改革有不同看法。