美共和黨版醫改 今日眾院闖關
2017-05-05
〔編譯張沛元／綜合三、四日外電報導〕繼一個多月前撤回表決後，美國國會眾議院共和黨人四日（台灣時間五日凌晨一點過後）捲土重來，就共和黨版醫療保險改革法案「美國健康照護法（ＡＨＣＡ）」進行表決，以便就此撤銷與取代被共和黨人視為眼中釘的「可負擔照護法（俗稱歐版健保）」的若干主要內容。預料共和黨可望憑藉國會多數黨優勢讓該法案在眾院過關，為總統川普取得上台後的一大立法勝利。
部分共和黨人表示，表決預定在四日午餐時間舉行；眾院程序委員會三日晚間已就眾院全院投票前的程序性措施開會，批准共和黨對ＡＨＣＡ所進行的最後修改。由於多名原本反對該法案的溫和派眾院共和黨人同意倒戈，眾院多數黨（共和黨）領袖麥卡錫說，共和黨高層這回有信心能取得足夠支持讓法案過關。此外，曾從中作梗導致上一次ＡＨＣＡ眾院表決破局的強硬派共和黨眾議員組織「自由黨團」主席米多斯也說，有信心這回讓ＡＨＣＡ過關。
眾院共和黨人捲土重來的關鍵之一，在於原本反對ＡＨＣＡ的共和黨眾議員隆恩與艾普頓改弦易轍。隆、艾二人原本反對的理由是不滿ＡＨＣＡ的一項內容變更，但在該法案再度修正、提供八十億美元聯邦經費、保護帶病投保的保戶保費不會增加後，同意轉而支持ＡＨＣＡ。
眾院曾在三月廿四日企圖表決ＡＨＣＡ，最後因無法掌握到足夠贊成票而在表決前最後一刻將法案撤回，被視為川普在總統任內的一大挫敗。共和黨目前在眾院中掌握二三七席，要讓法案過關必須取得過半的二一六張贊成票；由於眾院民主黨人無人支持ＡＨＣＡ，只要跑票的眾院共和黨人少於廿一人，ＡＨＣＡ就能在眾院中過關。不過，就算ＡＨＣＡ在眾院過關，未來在參議院中仍將面臨苦戰；共和黨雖也在參院佔多數黨，但參院共和黨人普遍對如何落實醫療保險改革有不同看法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 《小檔案》新店最老小學 全盛期3千學生
- 車牌辨識系統將啟動 挨批楚門世界Live版
- 專家激盪創意 13日起研討花蓮學
- MMA可截長補短 黃偵玲融入推手
- 太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手
- 三井來挑戰 麗寶Outlet有信心
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT blamed for infrastructure review disruptions
- 鋒面通過降雨機率增 中南部高溫達33度
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 《2017秋冬時裝週》Marni
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 沸沸揚揚 補教業者曾LINE陳星出面
- 回收物變生活小物 農博教你DIY
- 文山水資中心啟用 日處理2.9萬噸污水
- 櫃買31家公司 去年賺逾一個股本
- 通宵打麻將？ 交大邀畢業生「憶」起打麻將
- 自由廣場》中華台北 妳慢慢等
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 離島首座！ 澎湖東吉嶼微電網商轉
- 下水道廠商解約 頭份憂1.1億被收回
- 孔劉封戲王 死鬼CP隔海做了這件事
- 蔡總統：ＷＨＡ會議桌上 台灣應有個位置
- 穩定菜價 蔬菜產銷查詢平台上線
- 新光三越強打端午禮盒
- 癌症時鐘再快12秒 大腸癌9連冠
- 《2017秋冬時裝週》Roberto Cavalli
- 《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
- 點睛品吸睛 耳玩自由Play
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂
- 《藝術絕配》3
- 動物之家 狗狗「飢餓17小時」
- 剪ㄧ條光纖賞兩千 劉邦誠暴力介入系統台
- 【感覺紀事簿】沒有答案的答案
- 中醫教護眼 按摩周圍穴位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美共和黨版醫改 今日眾院闖關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分