法總統辯論扒糞 史上最骯髒
〔編譯管淑平／綜合報導〕法國三日舉行最後一場總統候選人辯論會，將在本週日（七日）第二輪投票對決的中間派候選人馬克宏與極右派政黨「民族陣線」候選人勒班不僅就如何提振經濟、打擊恐怖主義等議題激辯，也頻頻以惡毒用詞對對方人身攻擊，雙方在兩個半小時辯論會的惡言謾罵之多，超過法國史上歷次總統選舉辯論會。雖然民調顯示馬克宏的表現較好，法國媒體卻稱他是「骯髒辯論」的贏家。
辯論從一開始就充滿火藥味，勒班批評馬克宏是殘酷又無恥的「體制寵兒」，受總統歐蘭德左右；馬克宏反批勒班繼承父親名號，靠著販售恐懼壯大自己，是她一直批評的制度的「寄生蟲」。勒班罵馬克宏是傲慢、無情、「冷笑的銀行家」，是「失控的全球化」的候選人，指他擘畫的法國是「一間交易室，裡面每個人都將為自己搏鬥」；馬克宏批勒班對事實缺乏了解，公開說謊，提不出具體方案，是腐敗又危險的民族主義份子，「充滿仇恨的騙子」，他說，「恐懼的大祭司就坐在我前方」。
這場辯論會有一千六百五十萬人收看。勒班與馬克宏都希望爭取約十八％的游離選票。兩人一再打斷對方，對彼此人身攻擊甚於談論政策細節，互控對方把法國人民當笨蛋，馬克宏一度明顯動怒說，「抱歉，勒班女士，法國值得比你更好的人。」勒班更引用右翼媒體報導，影射馬克宏在巴哈馬有秘密海外帳戶，遭馬克宏批評勒班使用「假新聞」招數。
辯論前勒班民調支持度約四十％，大幅落後馬克宏廿％。辯論後的立即民調則顯示，六成三民眾認為馬克宏「最具說服力」。
馬克宏被譏臣服梅克爾
歐盟議題是兩人政策最分歧之處，主張脫歐的勒班，指控馬克宏「臣服」於德國總理梅克爾，若馬克宏當總統，會讓法國被德國摧毀，她說，「法國將由一名女性領導，不是我，就是梅克爾女士」。勒班說「歐元是銀行家的貨幣，不是人民的貨幣」，會恢復使用法郎；馬克宏批評勒班「胡說八道」，「歐元很重要，不只是一項政策」。
馬克宏承認政府一直未解決約十％的失業率問題，勒班反譏他在經濟部長任內為何不處理；馬克宏回批勒班，「你的策略就只是說一堆謊言」。
勒班指控馬克宏「縱容」伊斯蘭基本教義派，「安全和恐怖主義是重要議題，卻完全不見於你的施政計畫中」。馬克宏反指勒班言論「充滿仇恨」，提出以關閉清真寺等措施「剷除」伊斯蘭基本教義派，會分裂法國，正中恐怖份子下懷，帶來他們想要的「內戰」。
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