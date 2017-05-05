南韓大選首辦缺席投票 催出投票率

2017-05-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕在南韓憲法法院判決國會提出的彈劾案成立後，前總統朴槿惠解職，九日即將提前改選總統，截至三日發布的各家民調結果一致顯示，「共同民主黨」前黨魁、前總統盧武鉉好友文在寅，支持率於五位主要候選人中穩居第一，大幅領先「國民之黨」候選人安哲秀和朴所屬的右派「自由韓國黨」候選人洪準杓，南韓媒體多以「一強二中二弱」形容本屆大選選戰格局。

一強二中二弱 文在寅保持領先

南韓四、五日兩天並先舉行不在籍投票（缺席投票），係南韓總統大選首度實施這種制度，投票日當天因故無法投票的選民可於這兩天前往全國共約三五一○個缺席投票所投票，南韓係於二○一三年上半年國會補選時首次引進這種制度。美聯社四日引述一個網站的統計報導，當天下午約三點前，已有四百萬人完成投票。南韓中央選舉管理委員會指出，這次合格選民共四二四七萬九七一○人，據該委員會對一千五百位選民的調查，明確表示會前往投票的近八十三％。路透預估，這次投票率可能是南韓大選卅年來最高。

南韓規定投票日前六天起，至投票日當天截止時間止，不得發布與選舉有關的政黨支持度或預測當選人之民調。而從南韓民調機構「Realmeter」三日發布的封關民調結果看來，文在寅保持領先，支持率達四十二．四％；安、洪兩人同為十八．六％，並列第二；「正黨」的劉承旼與「正義黨」的女性候選人沈相奵均不到十％。另一家民調機構「蓋洛普韓國（Gallup Korea）」同日發布的民調結果也顯示，文的支持率跌了兩個百分點至卅八％；下跌四個百分點的安落到廿％；洪則上升四個百分點至十六％。

由於對朴的失望，以及對南韓政治人物提出的「韓國優先」之渴望愈來愈高漲，這次的第十九屆總統大選，投票人數可望創新高。尤其是廿幾歲至四十幾歲間的選民，被視為拉抬文在寅的最大推手，而這些選民向來對政治冷漠。

除非出現重大翻盤，主張與北韓適度接觸，批判保守派及其對北韓的強硬政策無法阻止平壤研發核武與飛彈的文在寅，將成為南韓新任總統。文在寅在一月出版的新書裡提到，南韓該學著「對美國說不」。南韓四月廿五至卅日已舉行海外投票。