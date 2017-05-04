美醉漢機上鬥毆 日空服員挺身勸架被推爆

2017-05-04

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本全日空航空公司（ＡＮＡ）一架從東京飛往美國洛杉磯的班機，一日晚間在起飛前發生一名美國籍醉漢大鬧機艙，並與後座旅客互毆的事件，班機因此延後起飛。鬧事乘客遭航警人員逮捕，目前仍拘押在日本。目擊的旅客拍下事件過程上傳網路，挺身勸架的女性空服員應對得宜，被網友大讚「勇敢」。

據報導，這架全日空波音七七七班機預定一日傍晚從成田機場起飛，起飛前有一名年約四十幾歲、身穿紅色夏威夷衫的美籍男子，突然起身向後座一名身穿黑衣的男性乘客咆哮：「你打哪來的？」「我要宰了你」，並對他揮了一拳，黑衣男子也不甘示弱予以反擊，兩人激烈扭打，附近座位的乘客嚇得趕快起身。

空服人員聽到爭吵聲後連忙趕來處理，一名空姐以英語高喊「請住手」，並站在兩名彪形大漢之間試圖勸架。紅衣男子一度收斂怒氣離開現場，但不久又衝回座位攻擊黑衣男子，該名空姐再度出面勸阻，差點也被攻擊。

報導指出，該架班機因東京雷雨延後起飛，紅衣男在登機前已經喝醉，加上不耐等候，才會在機上鬧事。在他出手毆打後座黑衣男之前，已和其他三、四名乘客發生過小衝突，被請下機後還攻擊一名地勤人員。日本警方以傷害罪嫌將他逮捕，班機也因此延後一小時又四十分鐘才起飛。

來自美國亞利桑那州鳳凰城的乘客奧爾（Corey Hour）以手機拍下整個過程，並上傳到社群網路，該名空姐英勇勸架的應對表現，也獲得網友大力讚賞。奧爾告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），沒有人激怒該名紅衣男，整件事情根本莫名其妙。奧爾認為，全日空對此事的處理值得肯定。