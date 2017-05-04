中國反貪舵手王岐山 被爆加州買1.6億豪宅

2017-05-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴繼揭露中共高層秘辛之後，二日再度公布影片驚爆，職掌反貪腐重任的中共中央紀律檢查委員會書記王岐山在美國加州擁有豪宅。另一方面，香港親中媒體《東方日報》報導，郭文貴的爆料是由中國「境內的保護傘」策畫，目的在逃避反腐打擊，國家主席習近平已下令移除他的靠山。

郭文貴稱「不反政府不反習」

郭文貴在影片中指出，王岐山在加州舊金山擁有房產，有網友進一步踢爆，這是一棟附有游泳池的別墅，建造於一九九二年，市值約為五百三十萬美元（約合一．六億台幣）。郭文貴還透露，他和中共過去的「老領導」仍有聯繫，這名領導告訴他，最近網路上對他的抹黑不代表中國政府，不代表最高領導人。他相信這位「老領導」的話，決定未來三週不再爆料，不反國家、不反政府，也不反習近平。

另爆公安、國安駐港 監聽泛民

郭文貴宣稱，他將利用這三週時間整理相關資料，並將召開記者會一次公開，但若網軍仍持續抹黑，他會以更大力量反擊。根據《美國之音》報導，郭文貴在暫時封口之前，中國經濟學者秦偉平四日將在他的「平論」脫口秀中，專訪他談論中共高層的貪腐問題。

另外，郭文貴也向香港《壹週刊》爆料，起碼有數千名中國安全情報人員在香港活動，將在必要時候公開證據。他告訴香港《蘋果日報》，中國國安部、公安部在香港設有多個據點，對香港民主派和反中勢力進行監控、監聽，地點包括中聯辦、原新華社等地。

據《東方日報》報導，郭文貴在「十九大」前的「保命、保錢、報仇」爆料行動有複雜的政治背景，有保護傘在背後策劃，習近平、王岐山和中共中央政法委員會書記孟建柱等中共高層已決定打掉他的保護傘。

報導指，郭文貴的保護傘包括已經落馬的前國安部副部長馬建、前河北政法委書記張越等高官。不過，馬建、張越等人已經落馬，郭文貴背後的策劃者顯然另有其人。中國政論人士劉逸明上月受訪時曾表示，郭文貴在中國官場上的人際關係可能涉及更高級別。

《華爾街日報》一日引述郭文貴指出，中國海航集團名下的波音七八七夢幻客機，曾被有「反貪一號」之稱的中共高層使用，帶著女模在飛機上鬼混，但郭文貴並未提出任何證據，海航集團亦不予置評。郭文貴告訴香港《壹週刊》：「王岐山家族是它（海航）的股東，是它的老闆。」

前中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤說，從中國動員國家外交、政法、宣傳和網路力量，同時透過國際刑警組織發出「紅色通報」，要摀住郭文貴的嘴巴來看，證明中共嚴重關切郭的爆料。前《紐約時報》北京分社中國問題研究員趙岩認為，北京當局調動境內外媒體攻擊郭文貴，反而會增加網友對他的關注。《東方日報》亦不可能取得習近平等人的談話，該報導只是捕風捉影。