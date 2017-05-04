阿富汗北約車隊 遭IS炸彈攻擊

2017-05-04

阿富汗首都喀布爾的美國大使館附近，三日上午交通尖峰時刻發生一起針對北約組織裝甲運兵車隊的自殺炸彈攻擊，造成八名平民喪生。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）出面承擔責任，聲稱其自殺炸彈客在車隊行經美國大使館附近區域時，引爆一部裝有爆裂物的車輛。喀布爾官員表示，八名死者均為平民，另有包括三名美軍在內的至少廿八人受傷。

（美聯社）