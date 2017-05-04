| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

阿富汗北約車隊 遭IS炸彈攻擊

2017-05-04

阿富汗首都喀布爾的美國大使館附近，三日上午交通尖峰時刻發生一起針對北約組織裝甲運兵車隊的自殺炸彈攻擊，造成八名平民喪生。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）出面承擔責任，聲稱其自殺炸彈客在車隊行經美國大使館附近區域時，引爆一部裝有爆裂物的車輛。喀布爾官員表示，八名死者均為平民，另有包括三名美軍在內的至少廿八人受傷。

（美聯社）

廣告
  • 阿富汗首都喀布爾的爆炸現場。（美聯社）

    阿富汗首都喀布爾的爆炸現場。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IS 北約車隊 阿富汗
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：阿富汗北約車隊 遭IS炸彈攻擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.