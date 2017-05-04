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日媒︰美過度依賴中國 徒增盟國不信任感

2017-05-04

〔駐日特派員張茂森／東京三日報導〕日本「產經新聞」今天在「解讀世界」的專題評論中，以「川蔡電話」和對北韓政策為例指出，美國在外交上過度依賴中國，可能造成同盟各國的不信任感。

該評論指出，美國總統川普的對外政策，在上任一百天內已變成「現實追認型」。以「川蔡電話」為例，上台前的川普在電話中稱蔡英文是「台灣總統」，中國因此動怒，在路透的訪問中則又表明「不和蔡英文再度通話」。川普不僅大談「願和習近平建立好的個人關係」，也表示「不願增加習的麻煩」，川普顯然是將北韓問題做為最優先處理對象，而使用短期成效的「川普式」商業手法。

問題是過度依賴中國對北韓施壓的作法，將重返歐巴馬政府時期所謂「戰略忍耐」的老路，只能徒增盟國的不信任。另外，川普也將中國從「匯率操縱國家」名單中除名，在南海問題上，讓在中國壓力下的東南亞國家感到不安。

評論指出，美國國務卿提勒森在三月中訪問日本、南韓和中國，雖就北韓問題強調「戰略忍耐已經結束」，但對南海相關問題並無明確提示。美國對中國的依賴時間越久，只能讓南海各國對是否追隨美國產生猶豫。

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