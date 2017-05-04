川普政績廣告 CNN拒播

2017-05-04

美國總統川普爭取二○二○年連任的政績廣告，因畫面出現美國廣播公司（NBC）的密契爾（Andrea Mitchell）、有線電視新聞網（CNN）的布利澤（Wolf Blitzer）、微軟國家廣播公司（MSNBC）的梅道（ Rachel Maddow）等知名主播的臉孔，卻加上「假新聞」（fake news）的標示，表示「你不會從看新聞得知。美國贏了。川普總統讓美國再度偉大。」在CNN要求川普陣營移除這類「不實圖示」但遭拒絕後，CNN拒播該則廣告。川普陣營指控CNN新聞審查，CNN推文回應：「主流媒體不是假新聞，所以這個廣告不實，唯有移除圖示才能循例受理。」（取自網路）