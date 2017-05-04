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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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出書吐苦水 伊凡卡挨批無腦

2017-05-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普之女、目前擔任白宮無給薪顧問的伊凡卡二日出版新書《職業婦女：重新改寫成功的法則》，分享在工作和生活間取得平衡的自救秘訣，伊凡卡於書中大吐苦水，自揭與丈夫間的生活點滴，及和孩子享受高品質生活的細節。不過，這本書發行不僅讓伊凡卡再遭質疑涉及利益衝突，書中內容也讓她挨批不食人間煙火及無腦。

伊凡卡在書中描述她在公司、家庭及與丈夫約會之間令人筋疲力竭的行程，並自爆川普競選總統時「我不能去按摩犒賞自己，也沒有更多時間好好照顧自己」，輕描淡寫地提及保母的存在，鉅細靡遺地分享和孩子享受水療浴的時光。

「紐約時報」指該書「與其說是冒犯，不如說是無腦的衍生產物」、「她的書延續川普品牌，所以很好分辨」。

將接任美國婦女法律中心主席的葛瑞夫茲說，「完全與職業婦女會面臨的障礙脫節」。法新社報導，此書是三十五歲女性的鍍金世界，和中產階級或勞動階級的職業婦女處境天差地別，完全無法幫到數百萬名和多金精英階級無緣的美國人。

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  • 美國總統川普長女伊凡卡二日出版新書《職業婦女：重新改寫成功的法則》，分享職業婦女如何在工作和生活間取得平衡的自救秘訣。（法新社）

    美國總統川普長女伊凡卡二日出版新書《職業婦女：重新改寫成功的法則》，分享職業婦女如何在工作和生活間取得平衡的自救秘訣。（法新社）

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