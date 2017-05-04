俄反對派領袖「綠臉」控訴 普廷害人險失明

2017-05-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）二日控訴，他上週遭不明人士潑灑綠色液體，以致他右眼失去八十％的視力，克里姆林宮可能與此有關。儘管有失明風險，但他堅持參選俄國總統，對抗普廷政權。

納瓦尼上週慘遭一名男子潑灑綠液攻擊，其臉部和衣服染成綠色，隨後送醫治療，這是他近兩個月來第二度遭受此類攻擊。他的支持者認出犯案男子是極端民族主義團體「全國解放運動」成員。

根據路透報導，此種綠液是一種名為「zelyonka」的防腐劑溶液，在一般藥房即可買到，不會傷害眼睛。不過，納瓦尼表示，他的右眼受到化學灼傷，醫生確定綠液有混雜其他物質。

納瓦尼指出，他的視力並非無法恢復，目前正積極接受治療，但他卻無法到瑞士和西班牙的專業診所就醫，因為當局以侵占罪名限制他出境。這起攻擊應屬公訴，但當局卻遲遲未展開調查。他痛批俄國政府涉及這起事件，但克里姆林宮已加以否認。