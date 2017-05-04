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不滿預算協商版 川普嗆政府關門又改口
2017-05-04
〔編譯張沛元／綜合二日外電報導〕美國總統川普二日在推特上開砲，為解決國會亂象，行政部門今秋得好好地關門大吉。川普此言是針對共和、民主兩黨國會稍早就聯邦政府預算案達成協議，使得聯邦政府在十月一日以前都不會關門，但協議中並不包括川普要求的若干條款，如美國與墨西哥邊界築牆的支出，令川普大為不滿，進而揚言讓聯邦政府關閉也不賴。
川普說，共和、民主兩黨國會人士之所以就聯邦政府預算計畫進行協商，在於共和黨雖在參院中掌握過半數席次，但未達能停止冗長辯論的六十席，所以才不得不與民主黨妥協。他還放話讓完全執政的共和黨在國會為所欲為的解決之道，除了在二○一八年期中選舉中把更多共和黨人送入參院，就是將參院現行的六十票才能停止冗長辯論逕行表決的規定降為五十一票，否則共和黨人就該讓十月以後的聯邦政府預算過不了關，「我們的國家得在九月份好好地『關門大吉』以清理亂象」。
川普此言令部分國會共和黨人洩氣，覺得身為行政首長的川普不該干預國會的議事規則。
國會預定本週就共和、民主兩黨協商版的預算案進行表決，雖說只要川普不簽署，即便預算案在國會中過關也還是能讓聯邦政府關門，但白宮表示，川普會簽署該預算案。此一總金額高達十一兆美元（約台幣三百三十兆元）的預算，能讓聯邦政府運作到今年九月底，川普原本尋求在預算中納入包括美墨邊境高牆支出等條款，但未如願，兩黨協商版的預算案中沒有美墨邊境高牆興建支出，也沒能禁止撥給保護非法移民的所謂「庇護城市」的聯邦經費。
不過，一向不喜歡輸的川普，在發出關門大吉的推特後，似乎意識到這正中民主黨下懷，讓他們能對成功逼迫共和黨讓步大呼勝利後，竟又緊急改口，發表自相矛盾言論，稱此協商版預算案是共和黨與全民的勝利。
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