轟敘後首通話 川普、普廷同意七月會談

2017-05-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷二日通電話，兩人同意加強設法促進敘國停火，暗示美俄將改善雙方在解決敘利亞問題上合作的可能性；川普與普廷也同意將在七月首次面對面會談。這是川普上任後第三次與普廷通電話，也是川普上月以戰斧飛彈轟炸敘利亞政府軍事基地引起俄羅斯不滿，導致美俄雙邊關係緊繃後，兩國總統首次通話。

努力促成敘利亞停火

白宮表示，川普與普廷在電話中討論了「終結（敘國）暴力」的必要性以及川普提議的劃設安全緩衝區，同意加強外交努力以解決敘國內戰；川普也同意派代表出席由俄羅斯主導、三日在哈薩克展開的敘利亞停火談判。

白宮聲明指出，「川普總統與普廷總統認同，敘國苦難持續太久，各方都必須盡其所能終結這場暴力」，「這是一次非常良好的對話，包括討論為了人道和其他諸多理由，設立安全、或稱降低衝突緩衝區，以促成長久和平」。

俄聲明未提設安全區

不過，克里姆林宮的聲明未提兩人談到設立安全區。克宮形容這通電話「講求實效」、「具建設性」，著重在「協調俄羅斯與美國行動（在敘國打擊恐怖主義）的可能性」，兩位領導人同意透過雙方外交首長「加強」商討，「目標是創造啟動敘國真正和解程序的條件」。克宮的聲明指出，雙方還同意七月在德國出席二十國集團（G20）峰會的機會，安排兩人首次面對面會晤；白宮也證實兩人將於七月會面。

川普上任後就向多國領袖提出在敘國設立安全區的想法。此構想旨在保護平民，同時勸阻敘國難民設法湧入美國安全區。但是軍事領袖警告，這麼做將需要耗費美國動用顯著資源以保護安全區安全。

儘管普廷表達希望在敘國問題上與川普恢復和睦，以及兩國官方聲明傳達出二日電話會談的合作氣氛，部分俄羅斯分析家仍不看好雙邊的合作。莫斯科高等經濟大學歐洲暨國際全面研究中心副主任蘇斯洛夫（Dmitry V. Suslov）說，美國要求阿塞德下台，使美俄不可能在敘國問題上合作，「因為我們不會容許令阿塞德在其任期屆滿前下台」。

川普與普廷也談到更廣泛的中東恐怖主義問題，以及北韓核武計畫造成的危險，白宮說，兩人討論「解決非常危險的北韓局勢最佳之道」。克宮說，普廷呼籲克制以及降低緊張。