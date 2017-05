《中英對照讀新聞》The Very Hungry Caterpillar joins fight against plastic pollution 飢腸轆轆的毛蟲加入對抗塑膠污染的戰鬥

2017-05-03

◎魏國金

A moth caterpillar commonly bred to provide fish bait feasts on a resistant plastic, scientists reported, raising hopes the creature can help manage the global problem of plastic-bag pollution.

一種通常飼養來供應魚餌的蛾幼蟲,可對耐分解的塑膠大快朵頤,科學家報告指出,燃起該生物可能有助於控制全球塑膠袋污染問題的希望。

"This discovery could be an important tool for helping to get rid of the polyethylene plastic waste accumulated in landfill sites and oceans," said Cambridge University professor Paolo Bombelli, co-author of a study published in the journal Current Biology.

「對於協助擺脫累積於垃圾掩埋場與海洋的聚乙烯塑膠廢棄物,這項發現可能是重要的方法,」這份刊載於「當代生物學」期刊的研究報告共同作者、劍橋大學教授龐貝里說。

Polyethylene represents 40 percent of Europe’s demand for plastic products, mostly in the form of packaging and shopping bags. Taking many years to biodegrade, polyethylene objects constitute a serious hazard for the environment, especially for sea life, when they are not recycled. In the European Union, 38 percent of plastic is thrown out in landfills.

在歐洲所需的塑膠產品中,聚乙烯製品佔了40%,主要是製成包裝與購物袋的形式。由於必須耗費多年才能生物分解,因此當聚乙烯物品未被回收時,對環境,特別是對海洋生物,將構成嚴重傷害。在歐盟,38%的塑膠被丟到垃圾掩埋場處理。

The promising discovery centers on the wax worm - the name for the caterpillar larva of Galleria mellonella, or greater wax moth. In its pre-caterpillar form, the species is commercially raised as maggots to provide fish bait and aquarium food. The moth is also a scourge of apiculture, laying its eggs in the honeycomb of beehives.

這項前景看好的發現,焦點在於蠟蟲—大蠟蛾幼蟲的名稱。在其前毛蟲階段,該物種做為提供魚餌與水族箱食物的蛆,而被商業性飼養。這種蛾將蛋產在蜂窩的蜂巢內,因此也是養蜂業的禍害之一。

新聞辭典

feast(on/upon):盡情地吃。例句:They intended to feast the night away.(他們打算通宵歡宴。)

constitute:構成、形成。例句:Such action constitutes a felony.(這種行為構成重罪。)

promising:有希望的、有前途的、大有可為的。例句:The weather is promising.(天氣可望好轉。)