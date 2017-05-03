落石阻老農生計 2暖男花27萬爆破

2017-05-03

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本熊本縣御船町的一條私人產業道路，在去年大地震時被一顆重達一百噸的巨大落石擋住道路，造成附近農家出入不便，但也無力自行移除，於是突發奇想，在網路商城拍賣這顆巨石。去年底，兩名造園業者以二千四百圓（約六五○台幣）的出價得標，業者日前將巨石炸碎以利搬運，所需費用達一百萬圓（約二十七萬台幣），足足是拍價的四百多倍。

日本媒體報導，這顆巨石是高三．二公尺、周長十二公尺的石灰岩，去年四月十四日熊本地震發生時從山坡上被震落，剛好堵住寬約二．五公尺的產業道路。這條道路的地主是八十三歲的老農岩本增喜，由於是私人道路，不在公家機關的修路範圍，附近利用這條道路的農家也都是高齡者，無力移除。由於巨石擋路，岩本只能眼睜睜地看著自己栽種的栗子園結實纍纍而無法收成。

後來地方支援社團建議，希望利用網拍儘早將巨石賣掉清除，當時的底標價格為一圓，附帶條件是得標者必須到現場「自行取貨」。結果住在熊本縣菊池市的造園業者古閑勇誠和石淵公康，共同標下這顆巨石。古閑表示，當時他只是抱著協助當地老農的心情，不惜血本下標。原本打算將巨石切割後運走，但當地道路狹窄無法調動大型機具，最後才決定將巨石炸碎。

石淵表示，炸碎的石灰岩將做為公司附近觀音堂周邊的鋪路石，其餘碎石則進行網拍，網拍所得預計做為地區重建支援之用。岩本感謝兩位造園業者的善心協助，開心地表示今年終於可以採收栗子了。