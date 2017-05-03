激進哈瑪斯 不再主張摧毀以色列
〔編譯孫宇青／綜合報導〕為改善被西方國家視為恐怖組織並加以孤立的窘境，巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas）在一日公布的新版憲章中，軟化對以色列的立場，不再主張摧毀以色列，並撇清與埃及激進組織「穆斯林兄弟會」的關聯，以期修補與波斯灣阿拉伯國家、埃及、西方國家，以及巴勒斯坦另一主要派系「法塔（Fatah）」的關係，以爭取更大的政治影響力。
願接受1967年聯合國疆界
在巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）三日前往白宮，與美國總統川普會晤前夕，哈瑪斯流亡領袖馬夏艾（Khaled Mashaal）一日在卡達首都杜哈召開記者會，公布新的政策方針，宣布不再堅持一九八八年的原版憲章中，以武力「根除以色列」、建立伊斯蘭國家的立場，並首度表明接受巴勒斯坦按照一九六七年「六日戰爭」後聯合國劃定的疆界為基礎建國，即約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷地區。
不過，馬夏艾仍強調，哈瑪斯不會承認以色列的存在和以色列政府的任何權利，並再度表明最終目標為「解放」巴勒斯坦固有領土，即地中海至約旦河之間，此已涵蓋以色列國境。對此，美聯社分析，馬夏艾這套說法為權宜之計，並非有心解決以巴衝突。此外，馬夏艾還提到，哈瑪斯過去向以色列領土及佔領區發動多次攻擊，並非基於敵視猶太人的宗教信仰，而是針對「具侵略性、企圖佔據巴勒斯坦土地的猶太復國主義者」。
不過，一向將哈瑪斯視為反猶太、煽動暴力組織的以色列政府，對於哈瑪斯突如其來的立場轉變不屑一顧，甚至斥為「愚弄全世界的障眼法」，根本不會成功。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也聲明，除非哈瑪斯不再投入資金建設攻擊以國的設施，並停止教育加薩兒童仇視以色列，才有可能帶來真正的改變。阿巴斯所屬派系「法塔」也對哈瑪斯突然提出和自身主張更接近的政策持審慎態度。
與埃及穆斯林兄弟會切割
另一方面，在卅年前的原版憲章中，哈瑪斯自視為埃及「穆斯林兄弟會」分支，但馬夏艾如今強調哈瑪斯為「獨立的巴勒斯坦組織」，僅將伊斯蘭教當作主要意識形態，並據此推動「解放運動」，無意介入他國事務。分析指出，馬夏艾這席話旨在與已被埃及政府宣布為恐怖組織的穆斯林兄弟會劃清界線，以取得埃及和波斯灣阿拉伯國家支持。
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