為愛赴敘利亞 FBI女幹員嫁IS恐怖份子
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二日獨家披露，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）一名可接觸最高國安機密的已婚翻譯員，二○一四年前往敘利亞，與她的調查對象、一名「伊斯蘭國」（ＩＳ）恐怖份子結婚並向他洩漏消息。該名三十八歲的翻譯員葛琳（Daniela Greene）之後後悔，並成功逃出敘利亞，而她嚴重危害國安的行為僅被判刑兩年，去年八月出獄。
可接觸最高機密 竟當恐怖份子新娘
據報導，葛琳的夫婿柯斯伯（Denis Cuspert）不是一般的恐怖份子；在德國，他是藝名為「Deso Dogg」的饒舌歌手，在敘利亞則叫做艾曼尼（Abu Talha al-Almani）。他寫歌讚揚「開打」恐怖組織首腦賓拉丹，以割喉手勢威脅前美國總統歐巴馬，並在數支ＩＳ宣傳影片中露臉，包括一支他拿著一顆剛被斬首的頭顱的影片。
前美國國務院發言人柯比（John Kirby）說：「無疑的，這對ＦＢＩ是令人震驚的難堪」。他懷疑葛琳進入敘利亞勢必獲得ＩＳ高層批准，因為多數試圖進入ＩＳ控制區的外人，都冒著被斬首的危險，而她身為美國女性與ＦＢＩ職員身分，卻能進入敘國，還與一名知名ＩＳ領袖共同生活，「這一切必然要協調安排」。
新婚不久即反悔 返美輕判2年
在起訴書中，檢方指控葛琳的行為「惡劣」，應予「嚴厲懲罰」。不過，檢察官葛利斯說，葛琳雖「辜負公眾信任…危害國家安全」，但她認罪、合作，因此應從輕量刑。葛琳僅輕判兩年，近期與ＩＳ有關的犯罪，平均刑期則為十三．五年。目前在一家飯店擔任服務人員的葛琳拒絕談論本案件，以免家人陷入危險。
葛琳生於已解體的捷克斯洛伐克，成長於德國，她早婚嫁給一名美軍，並遷居美國。她奮發向學，取得歷史學碩士學位，二○一一年通過激烈競爭及嚴格的背景調查，成為ＦＢＩ特約語言學家，取得最高機密授權。一四年一月，她奉令參與一名德國恐怖份子的調查，六月向ＦＢＩ提出前往慕尼黑探視雙親的旅遊申請，但實情是她拋下丈夫，購買單程機票飛往土耳其伊斯坦堡，再進入敘國，然後嫁給柯斯伯。七月初，她以電子郵件向友人透露，她悔不當初。八月，她逃離敘國，返回美國後被捕。
在葛琳反悔之際，柯斯伯則積極為ＩＳ出征。一段一四年七月的影片顯示，ＩＳ攻佔敘利亞荷姆斯一座天然氣田後，他拿起鞋子痛打一具屍體。一五年二月，他被美國國務院列入「全球特定恐怖份子」名單，躲過同年十月美軍在ＩＳ「首都」拉卡的空襲，目前仍存活於世。
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