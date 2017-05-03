南韓下週大選 薩德已能攔截飛彈

2017-05-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕在北韓與美國關係劍拔弩張、南韓將在下週舉行總統補選之際，駐韓美軍二日表示，美軍在南韓部署的「戰區高空防禦系統」（THAAD，「薩德」）已開始運作，有能力攔截北韓發射的飛彈，防衛南韓。

不過，一名美國國防官員向法新社表示，目前該系統僅「達到初步攔截能力」，待今年稍晚其他硬體組件運抵使系統完善後，攔截能力將會增強。南韓國防部發言人文尚均二日在例行記者會上也表示，薩德系統處於「可初步發揮反導能力的狀態」，意指當北韓向南韓發射飛彈時，薩德可立即因應。

華府智庫「戰略暨國際研究所」（CSIS）飛彈防禦項目主任克拉可（Thomas Karako）指出，僅一套薩德系統的防禦範圍不足以覆蓋南韓全境，但這是重要的第一步，「重點不在於有一套完美防禦網，而是爭取時間，並有助於整體嚇阻可靠性」。

薩德系統是美、韓兩國為因應北韓與日俱增的飛彈和核武威脅而部署，原訂今年底前投入運作。在朝鮮半島緊張升高之際，美韓官員都公開強調，有必要加速部署，但反對聲浪不絕於耳，經費由誰負擔更使問題變得更為複雜。美國總統川普上週說南韓應支付十億美元部署費用，遭南韓國防部反駁，根據兩國協議，南韓提供土地，美國承擔部署經費。

南韓「韓國日報」引述政府消息人士說法，美國去年十二月發函通知南韓重新協商薩德部署費用問題，當時前總統朴槿惠已遭國會彈劾停職，此事由青瓦台國家安全室室長金寬鎮處理，「金寬鎮僅口頭向國防部長官韓民求報告『薩德費用可能要由韓方承擔』」，消息人士認為，政府為迅速完成薩德部署，刻意隱瞞費用問題。

青瓦台四月三十日表示，金寬鎮當天與白宮國家安全顧問麥馬斯特通電話，雙方再次確認薩德費用由美國承擔。不過，麥馬斯特當天在受訪時否認他承諾美國付費，他在電話中說的是，「在重新協商（部署薩德系統的條件）前，現有協議都有效」，強調要重新協商。