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美轟炸機逼境 北韓嗆瀕核戰邊緣
2017-05-03
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕儘管美國總統川普一日釋出善意，表示願與北韓領導人金正恩對話，北韓二日卻為兩架美國戰略轟炸機飛越朝鮮半島，指控美國讓朝鮮半島瀕核戰邊緣。南韓代理總統黃教安二日表示，已責成外交和安全部門提升用以應對北韓的軍事準備。
南韓《韓聯社》報導，美國兩架超音速B-1B「槍騎兵」（Lancer）戰略轟炸機，一日自關島美軍基地起飛，中午飛抵南韓東部海域上空，與核動力航空母艦「卡爾文森號」之艦載機、南韓空軍F-15K等多架戰機進行聯合演習，並於演習結束後飛往京畿道抱川訓練場投擲練習彈，訓練對北韓的砲擊能力。
北韓二日透過官方中央通信社（ＫＣＮＡ）聲稱，美軍轟炸機在其領空進行「針對主要目標投擲核子彈」的演習，乃「不顧後果的軍事挑釁」，「正將朝鮮半島推向核戰邊緣」。
據報導，B-1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一，最大飛行速度達一．二馬赫，且自關島起飛後約兩小時便可抵達朝鮮半島作戰，此次非公開閃電現身，旨在對北韓施壓。此外，日本媒體引述防衛省消息報導，美軍一日已將一架可在兩萬公尺高空攝影並即時傳遞資訊的RQ-4「全球之鷹」（Global Hawk）無人偵察機，自關島移防東京橫田基地，準備展開為期五個月、針對北韓的任務。十月前，共有五架全球之鷹將部署於橫田基地。
中朝同盟生變？ 中國避談
針對中國和北韓簽訂的「中朝友好合作互助條約」未來是否續約，以及北京是否遵守「一方遭攻擊，另一方應予軍援」的條文，中國外交部發言人耿爽二日迴避作答，僅重申既定立場，呼籲相關各方保持冷靜克制，以免導致半島情勢進一步升級。該條約於一九六一年簽訂，兩度自動續約，效期至二一年。
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