川普願見金正恩 白宮忙擦屁股

2017-05-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕即便北韓暗示將持續進行核試爆，美國總統川普一日仍在白宮橢圓形辦公室接受彭博專訪時表示，不排除和北韓領導人金正恩會晤，「若對我來說情況適合，就會見他，我絕對會，我會很榮幸這麼做…多數政治人物絕不會這樣說，但我告訴你，在適當情況下，我會與他見面。」川普說完後，顯然也意識到這番說詞將產生極大效應，「我們有突發新聞（breaking news）了」。

川普立場反覆挨轟 白宮：見面還早

川普雖未詳述「川金會」成真的先決條件或可能時間為何，但這番話隨即招致批評。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，她看不到川普政府的聲明有很大連貫性…若希望金正恩回到談判桌討論非核化，美國必須表明清楚立場。

葛來儀指的是川普政府一向強調，北韓必須放棄其核子及飛彈計畫，持續在經濟和外交上施壓平壤，並揚言「不排除」軍事選項。川普四月廿七日才對路透表示，可能與北韓爆發一場「重大衝突」，緊接著美國國務卿提勒森廿八日在聯合國安理會上說，華府不會與北韓談判，除非平壤在放棄核武及彈道飛彈上有可信的進展。

美國副總統彭斯一日稍早也提到，川普已表明華府對平壤的「戰略忍耐期結束」；國務院發言人同日稍晚也說，美國仍對有關朝鮮半島非核化的可信會談持開放立場，但北韓必須放棄其核武計畫。

川金會「很榮幸」白宮：外交手段

儘管如此，川普四月卅日在接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）訪問時，形容金正恩是「一個相當精明的傢伙」。一日在白宮則是說，他「很榮幸」會晤金正恩，引發外界質疑川普對北韓的立場反覆。

對此，白宮一日稍晚澄清，在考慮能否會面前，北韓必須符合多項條件。白宮發言人史派瑟表示，顯然此刻還不具備這些條件，「我看不出這會很快發生」。有記者問到，金正恩餓死人民、揚言摧毀美國，與這種人見面怎能說是「榮幸」。史派瑟只說，川普身為國家元首，「這是種外交手段」。

金正恩掌權後 未出訪也沒見過外國領袖

金正恩二○一一年掌權以來，從未與外國元首見面，迄今也從未出訪外國。而在前美國國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）二○○○年前往平壤，與金正恩之父金正日會談北韓核計畫後，美國迄今沒有任何高階官員曾與北韓領袖會晤。

非政府組織（ＮＧＯ）「人權觀察」亞洲部主任席弗頓（John Sifton）批評，川普已建立一種令人憂心的模式，即稱讚人權紀錄欠佳或專制獨裁的外國領袖。席弗頓表示，「你不必是個心理學家，也看得出他欣賞那些漠視法治的領袖。」