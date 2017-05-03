| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 國際

川普願見金正恩 白宮忙擦屁股

2017-05-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕即便北韓暗示將持續進行核試爆，美國總統川普一日仍在白宮橢圓形辦公室接受彭博專訪時表示，不排除和北韓領導人金正恩會晤，「若對我來說情況適合，就會見他，我絕對會，我會很榮幸這麼做…多數政治人物絕不會這樣說，但我告訴你，在適當情況下，我會與他見面。」川普說完後，顯然也意識到這番說詞將產生極大效應，「我們有突發新聞（breaking news）了」。

川普立場反覆挨轟 白宮：見面還早

川普雖未詳述「川金會」成真的先決條件或可能時間為何，但這番話隨即招致批評。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，她看不到川普政府的聲明有很大連貫性…若希望金正恩回到談判桌討論非核化，美國必須表明清楚立場。

葛來儀指的是川普政府一向強調，北韓必須放棄其核子及飛彈計畫，持續在經濟和外交上施壓平壤，並揚言「不排除」軍事選項。川普四月廿七日才對路透表示，可能與北韓爆發一場「重大衝突」，緊接著美國國務卿提勒森廿八日在聯合國安理會上說，華府不會與北韓談判，除非平壤在放棄核武及彈道飛彈上有可信的進展。

美國副總統彭斯一日稍早也提到，川普已表明華府對平壤的「戰略忍耐期結束」；國務院發言人同日稍晚也說，美國仍對有關朝鮮半島非核化的可信會談持開放立場，但北韓必須放棄其核武計畫。

川金會「很榮幸」白宮：外交手段

儘管如此，川普四月卅日在接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）訪問時，形容金正恩是「一個相當精明的傢伙」。一日在白宮則是說，他「很榮幸」會晤金正恩，引發外界質疑川普對北韓的立場反覆。

對此，白宮一日稍晚澄清，在考慮能否會面前，北韓必須符合多項條件。白宮發言人史派瑟表示，顯然此刻還不具備這些條件，「我看不出這會很快發生」。有記者問到，金正恩餓死人民、揚言摧毀美國，與這種人見面怎能說是「榮幸」。史派瑟只說，川普身為國家元首，「這是種外交手段」。

金正恩掌權後 未出訪也沒見過外國領袖

金正恩二○一一年掌權以來，從未與外國元首見面，迄今也從未出訪外國。而在前美國國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）二○○○年前往平壤，與金正恩之父金正日會談北韓核計畫後，美國迄今沒有任何高階官員曾與北韓領袖會晤。

非政府組織（ＮＧＯ）「人權觀察」亞洲部主任席弗頓（John Sifton）批評，川普已建立一種令人憂心的模式，即稱讚人權紀錄欠佳或專制獨裁的外國領袖。席弗頓表示，「你不必是個心理學家，也看得出他欣賞那些漠視法治的領袖。」

廣告
  • 南韓首爾地鐵站的大型電視，二日正播放有關美國總統川普與北韓領導人金正恩可能進行對話的報導。（美聯社）

    南韓首爾地鐵站的大型電視，二日正播放有關美國總統川普與北韓領導人金正恩可能進行對話的報導。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：川普願見金正恩 白宮忙擦屁股


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.