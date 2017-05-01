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日出雲號 與美艦演訓
2017-05-01
〔編譯林翠儀／綜合報導〕在朝鮮半島情勢未見舒緩的情況下，日本多家媒體上月卅日報導，海上自衛隊最大型護衛艦、號稱「直升機航空母艦」的「出雲號」，預定五月一日與美軍補給艦展開「美艦防護」的海上演訓，這是自衛隊首次執行新安保法案增加的新任務，也是日本自衛隊首度在部隊演習之外，部署戰艦護衛美國軍艦。
「美艦防護」屬於新安保法案新增的「武器等防護」之一。新安保法案之一的「自衛隊法」修正後，自衛隊可出動保護美軍艦艇，但事前必須有美軍提出申請，並經日本防衛大臣批准。這項新的任務主要是為了加強美日同盟關係。
據報導，自衛隊的首次「美艦防護」演訓，將出動海自最大型直升機護衛艦出雲號。防衛大臣稻田朋美的命令早已下達，出雲號預定一日從橫須賀基地出港，同日抵達千葉縣房總半島外海，與美軍一艘補給艦會合，兩艦再朝向四國外海航行。之後，出雲號將繼續南行，預定五月中旬抵達新加坡參加國際觀艦式。
由於北韓並未停止挑釁，東北亞緊張局勢也尚未舒緩，除日美舉行海上演訓外，美、日、英、法四國也預定從五月三日至廿二日進行聯合演習，地點除日本近海外，還包括關島、美屬自治邦北馬里亞納群島的天寧島等地。
報導指出，參加這次演習的法國「西北風級」兩棲突擊艦，二月底搭載約六十人的英軍部隊及兩架直升機從法國出發，四月廿九日抵達長崎縣海自佐世保基地。日本自衛隊及美軍陸戰隊也預定五月五日登艦，從佐世保啟程進行為期約廿天的聯合演訓。
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