是否對北韓動武？ 川普︰很快就知道

2017-05-01

〔編譯茅毅、林翠儀／綜合報導〕無視國際社會施壓，北韓四月廿九日又搗「彈」，美國總統川普卅日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）專訪時，淡化此舉的嚴重性，聲稱北韓只是「射個小飛彈」（small missile launch）。但當主持人追問，若北韓進行第六次核試爆，美是否考慮採軍事行動回應時，川普答道，若平壤核試，他會很不開心，他覺得中國國家主席習近平也不會開心，但論及動武，「我不知道，我的意思是，我們等著瞧。」

之後，川普在參加慶祝他就職一百天的賓州哈里斯堡（Harrisburg）造勢活動前時又被問到，針對北韓試射飛彈，他有沒有什麼訊息想向平壤傳達？川普回以：「你很快就會知道，不是嗎？」記者再問，這是否意味著採取軍事行動，川普仍是那句話：「你很快就會知道」。

南韓國防部卅日證實，韓軍與美軍「卡爾文森號」航艦打擊群的聯合演習，仍在日本海（韓方稱東海）進行中。該演習旨在驗證參演的美國及其盟邦擁有追蹤並攔截敵方彈道飛彈的能力。對此，平壤透過官媒揚言攻擊卡爾文森號，北韓一個由國家提供資金的網站卅日警告，可能攻擊美國派往朝鮮半島地區的一艘核動力潛艦。

美、韓兩軍年度大規模聯合演習「鷂鷹」（Foal Eagle）卅日落幕，動員兩萬名韓軍部隊和一萬名美軍參與。根據往例，美韓聯合軍演告一段落後，兩韓緊張情勢通常會有一段相對平靜的時期，今年的情況卻很有可能繼續處於一觸即發之勢。

針對「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，薩德）部署費用究竟由哪一方負擔的問題，南韓卅日也就川普此前接受路透訪問時的說法做出回應，強調美國政府已重申將承擔十億美元的部署經費。青瓦台說，川普的國安顧問麥馬斯特對南韓國家安保室長金寬鎮再次保證，與南韓的同盟關係乃華府在亞太地區的第一優先。

另一方面，針對中國和俄羅斯提議重啟六方會談以解決朝核問題，日本共同社卅日報導，日本首相安倍晉三在出訪英國期間表達反對立即重啟的立場。安倍表示，為了對話而對話，無助於解決任何問題，北韓毫無實現無核化的誠意和具體行動，當前還不到立即重啟的時機，呼籲中國履行聯合國安理會決議，在北韓無核化上發揮建設性作用。