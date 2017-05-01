記者反擊︰我們不是人民敵人

2017-05-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由美國白宮特派員協會（ＷＨＣＡ）舉辦的一年一度記者晚宴，在總統川普就職第一百天的四月廿九日登場，但主人翁川普破天荒未到場，成為卅六年來第一位缺席的現任總統。一直與川普關係欠佳的主流媒體，再次藉由這個一年一度的盛會，向川普強調媒體自由的重要性，同時也以詼諧逗趣的方式，回顧川普在各議題上的爭議。

白宮記者晚宴自一九二一年起舉辦，該活動以ＷＨＣＡ成員為主角，匯集政、商、媒體領域名流人士，是美國總統與新聞界拉近關係的重要場合，除一九八一年雷根總統因遭暗殺負傷缺席外，爾後卅六年的歷任總統均共襄盛舉，但與媒體不睦的川普早在二月即宣布不會出席，選擇前往賓州哈里斯堡向支持群眾發表就職百日演說，大部分幕僚也都與川普同進退，未出席盛會。

在主人翁缺席下，本屆晚宴氣氛較以往緩和、平淡許多，路透記者兼ＷＨＣＡ主席梅森（Jeff Mason）在開場致詞時，也坦言今年的晚宴氣氛「感覺不一樣」。不過，梅森不忘抓準機會向遠在賓州的川普隔空喊話，指出「我們不是假新聞，我們不是失敗的新聞機構，我們更不是美國人民的敵人」，新聞和言論自由具有重要性，若媒體力量被削弱，民主也會遭遇威脅。

雖然少了總統幽默自嘲的橋段，但此次晚宴依舊充滿亮點，除了揭發尼克森總統「水門案」的《華盛頓郵報》記者伍華德（Bob Woodward）和柏恩斯坦（Carl Bernstein）出席並分享新聞從業心得外，擔任主持人的知名節目《每日秀》（The Daily Show）資深記者敏哈吉（Hasan Minhaj）拿「不在場的主角」川普開玩笑，也讓晚宴笑聲不斷。

敏哈吉表示，我們國家領袖之所以缺席，是因他「住在莫斯科，搭飛機過來太遠了」，暗諷川普與普廷關係匪淺；而川普沒時間像歷任總統一樣在晚宴上自娛娛人，是因他「忙著轟炸外國」，點出美軍近期向敘利亞和阿富汗發動攻擊。敏哈吉還說，只要川普又去打高爾夫，媒體應以頭條昭告天下：「川普去打小白球了，世界末日將延後到來」，暗指若川普待在白宮辦公，將天下大亂。

此外，同日還有一場為聲援「保護記者委員會（ＣＰＪ）」而舉行的山寨版「非白宮記者晚宴」，美國喜劇演員威爾法洛（Will Ferrell）在該活動上拿出看家本領，再次模仿前總統布希，自嘲執政八年才換得「歷來最爛總統」的稱號，但「這個新來的傢伙（指川普）只花了一百天」，就達成這項「成就」。