就職百日演說 川普吹噓自己 重轟媒體

2017-05-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四月廿九日就職滿一百天，不僅打破過去歷任總統慣例缺席當晚的白宮特派員（ＷＨＣＡ）年度晚宴，還轉往賓州首府哈里斯堡舉辦一場有如競選造勢的集會，除對滿場粉絲吹噓個人上台百日「成果豐碩」，也不忘與華府的ＷＨＣＡ晚宴隔空交火，再嗆新聞媒體「假新聞」與「丟人」。

川普在去年總統大選中以些微差距拿下賓州，而賓州自一九八八總統大選以來便不曾支持過共和黨候選人，川普選擇此地慶祝向來被視為檢驗新政府初期政績里程碑的就職百日，意義不言自明。川普在哈里斯堡的集會上大秀政績，自認上台一百天來的表現「非常令人興奮與成果豐碩」，更不忘倒打前朝歐巴馬一耙，指控歐巴馬留給他一堆爛攤子。

拒出席記者晚宴 到賓州開場子取暖

川普在長達一小時的演說中重複類似就職演說的民粹用詞，痛批媒體與歐巴馬、誇耀自己有多挺美國工業與軍方，以及吹噓他的外交政策，提醒支持者他不會忘記自己的競選承諾，他已準備好面對未來的偉大戰役，包括移民、健保、氣候協議與外交，並取得勝利，贏得滿場喝采。

川普重申，加強移民執法是為了剷除「毒販、幫派成員及殺手」，他會「繼續把極端伊斯蘭恐怖份子趕出我們的國家」。至於在美國和墨西哥邊界築牆的經費，川普堅稱「我們將會有那座牆的，別擔心」。在外交政策上，川普坦承放棄先前誓言將中國列入匯率操縱國的承諾，但辯稱此乃必要的「彈性作法」 ，因為中國國家主席習近平是嘗試協助他遏止北韓的「好人」。

針對同日在華府登場的ＷＨＣＡ年度晚宴，川普嘲諷該晚宴是一群好萊塢演員與華府媒體在飯店宴會廳裡相互取暖…「他們為了白宮特派員晚宴共聚一堂，但—卻少了總統」，還說能夠在距離華府「泥淖」一百多英里、與更多更好的人（只賓州集會參與者）共度此夜，「我沒法比這更興奮了」。在鐵粉們的「美國！美國！」呼聲中，川普左虧ＷＨＣＡ晚宴「非常、非常無聊」，右嗆美國「有線電視新聞網（ＣＮＮ）」報導假新聞，以及紐約時報「不行了」，「他們（新聞媒體）很丟人」。 華盛頓郵報報導，ＷＨＣＡ晚宴在川普的賓州集會結束一個多小時後才開始，意味川普稱該晚宴無聊純屬臆測。晚宴也沒邀好萊塢名流出席。