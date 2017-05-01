快訊PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
幼兒相撲 比誰哭得大聲
2017-05-01
東京淺草寺四月三十日舉辦年度「哭泣相撲」，兩名力士抱起未滿一歲的幼兒，較量手上的寶寶誰先哭，或誰的哭聲較大。這是日本神道教儀式之一，向神祇介紹去年一年新誕生的信徒，以保佑小孩子平安長大。寶寶哭得越大聲，表示越健康有活力，今年有一百六十名寶寶參加。（圖：歐新社，文：編譯林翠儀）
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