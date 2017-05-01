二度通話 川普肯定杜特蒂反毒

2017-05-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普上月二十九日晚間致電菲律賓總統杜特蒂，對於菲國政府為擺脫毒品氾濫的努力，以及北韓引發的區域安全問題，雙方有「非常友善的對話」。在兩人通話前數小時，杜特蒂呼籲美國對北韓展現自制，以避免爆發讓亞洲首當其衝的核子「大屠殺」。

白宮聲明說，川普也邀請杜特蒂訪問白宮，以討論美菲同盟的重要性，「兩國關係正朝非常正面的方向前進」。菲國總統府發言人阿貝拉也表示，川普提到他期待出席十一月在菲律賓舉行的美國—東協高峰會及東亞高峰會。他說：「兩位總統的談話流露溫暖，川普總統對於菲國總統面臨的挑戰，尤其是危險的毒品，表達理解與讚賞。」

這是杜特蒂與川普第二次電話交談，第一次是去年十二月，當時川普剛贏得大選，二人相互邀訪。目前並不清楚杜特蒂是否接受川普的邀請，他曾揚言終生不會踏上美國土地一步。但雙方聲明顯示，杜特蒂對川普的態度遠較對前美國總統歐巴馬來得友善。

他斥責批評他血腥掃毒的歐巴馬「婊子養的」，在歐巴馬任內最後數月，杜特蒂親中遠美，一再威脅將結束與美國長久的軍事同盟關係，甚至一度暗示他或許會廢除二○一四年允許美軍使用五個菲國軍事基地的軍事協議。

儘管多數威脅並未成真，但杜特蒂積極拉攏中國，在南海議題上刻意低調，並擱置海牙常設仲裁法院所作對菲方有利的南海案仲裁結果。這類「外交再平衡」政策似乎奏效，北京開始允許菲國漁民前往黃岩島捕魚，並承諾給予馬尼拉大筆經濟援助。

另一方面，杜特蒂雷厲風行的掃毒手段飽受人權團體批評。據統計，菲國警方在掃毒行動中擊斃兩千四百二十四人，而遭義警、殺人集團等私下處決的人更多。一名菲國律師上週向國際刑事法院提告，指控杜特蒂大屠殺，聲稱他的反毒戰爭已導致約八千人喪生。但在川普上任後，杜特蒂聲稱兩人性格相近，川普也未干預菲國內政，因此關係逐漸改善。