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再攀聖母峰 「瑞士機器」失足亡

2017-05-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕有「瑞士機器」（Swiss Machine）之稱的瑞士登山家史戴克（Ueli Steck），四月卅日在尼泊爾聖母峰區為五月份攀登世界第一高峰做適應時，於西山脊二號營附近失足墜山死亡，為今年喜馬拉雅山登山季的首名罹難者。史戴克去年四月廿七日企圖攀登聖母峰時，尋獲兩名失蹤超過十六年的美國登山家遺體，未料一年後也在此遇難。

綜合籌劃史戴克登山行的尼泊爾「七峰登山公司」與尼國觀光部官員的說法，史戴克在企圖攀登努子峰（Mount Nuptse）時，在海拔超過六千四百公尺的二號營附近失足，跌落一千公尺到努子峰山腳，遺體已尋獲並送至尼國首都加德滿都。據了解，二○一二年曾登上聖母峰的史戴克原訂五月時從較少人使用的西山壁攀登聖母峰，前往海拔八五一六公尺的世界第四高峰洛茲峰（Lhotse），意外發生時是在為稍後的攻頂做適應。

四十歲的史戴克登山經驗豐富，且多次獲獎，是攀登位於西尼泊爾的世界第十高峰安納普納峰（Annapurna）的老手，以有條不紊的登山風格以及超越人類忍受極限的能力聞名，被封為「瑞士機器」。

史戴克的攀爬速度驚人，二○一五年曾締造以兩小時四十七分攀爬阿爾卑斯山艾格峰北壁的紀錄，同年還創下在六十二天內完全制霸八十二座高度超過四千公尺的阿爾卑斯山山峰的壯舉。

史戴克在二○一二年時未使用氧氣登上聖母峰，去年舊地重遊，卻因與嚮導雪巴人發生口角，而放棄攀登聖母峰與洛茲峰，但也意外尋獲一九九九年攀登喜馬拉雅山時因雪崩遇難的美國著名登山家洛威（Alex Lowe）與攝影師布里奇（David Bridge）的遺體。

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  • 瑞士登山家史戴克四月卅日在為五月份攀登聖母峰做調整適應，失足墜落到努子峰山腳下死亡，為今年喜馬拉雅山登山季的首名罹難者。（美聯社）

    瑞士登山家史戴克四月卅日在為五月份攀登聖母峰做調整適應，失足墜落到努子峰山腳下死亡，為今年喜馬拉雅山登山季的首名罹難者。（美聯社）

  • 瑞士登山家史戴克四月卅日在為五月份攀登聖母峰做調整適應，失足墜落到努子峰山腳下死亡。（美聯社）

    瑞士登山家史戴克四月卅日在為五月份攀登聖母峰做調整適應，失足墜落到努子峰山腳下死亡。（美聯社）

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