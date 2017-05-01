土總統再炒4000公僕 封鎖維基百科

2017-05-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其政府四月廿九日將三九七四名公務員免職，似乎是與去年七月一場流產政變有關的最新一波國內整肅行動。而當天稍早，土國剛全面封鎖「維基百科」（Wikipedia）網站，緊接著當晚對該國一個熱門約會配對電視節目發布禁播令，令人益發擔憂土國總統艾多根在成功藉由公投擴權後的「秋後算帳」。批評土國執政黨「正義與發展黨」（ＡＫＰ）的人士擔心，在艾多根掌權下，該國正趨向保守伊斯蘭化。

土國官員稱，這波被撤職的公僕包括千餘名法務部人員，土國陸軍有一千多人被炒、空軍飛官也有百餘位捲舖蓋，近五百位在國家機構服務的學者同樣飯碗不保。去年七月政變後，該國即處於緊急狀態，時間已逾九個月。土國當局四月廿六日才把九千多名警察停職，並逮捕千餘名警察，理由是懷疑這些人與目前待在美國的穆斯林教士葛蘭（Fethullah Gulen）有勾結。

艾多根指控葛蘭教唆去年七月的未遂政變，但葛蘭否認。土國政府在其「官方公報」（Official Gazette）上稱，四月廿九日被革職的公務員均涉嫌與「恐怖組織以及對國家安全造成威脅的結構」掛鉤。

艾多根政府也箝制網路自由，土國電信監管單位「資訊與通訊技術局」（ＢＴＫ）稱，已以「五六五一號法律」（Law 5651）授權的行政命令封鎖維基百科網站。土國國營媒體報導，有鑑於維基百科未移除宣傳恐怖主義的內容，還指控土國與多個恐怖團體聯手，故加以屏蔽。

對此，維基百科創辦人威爾斯（Jimmy Wales）推文寫道，資訊的近用乃基本人權，他將永遠與土國人民站在一起爭取此權利。土國當局封鎖網路並非頭一遭，過去幾年，在發生群眾抗議或恐攻後，隨即暫時不讓國內網友連上「臉書」及「推特」等熱門網站。