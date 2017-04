駭客勒贖Netflix 要脅曝光未上檔影集

2017-04-30

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕影音服務網站Netflix預計於六月九日播出的最新一季熱門電視影集「鐵窗紅顏」(Orange Is The New Black)驚傳受駭,駭客組織「黑霸王」(the dark overlord)日前要脅Netflix支付贖金,否則將提早曝光該影集。

美國雜誌「綜藝」(Variety)引述駭客部落格「TorrentFreak」消息,據信為「黑霸王」駭客二十八日再點名美國廣播公司(ABC)、福斯(Fox)、國家地理(National Geographic)、美國AMC旗下電視頻道「IFC」,聲稱已取得其未播映的影音內容,未來受「駭」者名單可能迅速擴增。上述公司至今未對駭客事件發表評論,不過該組織已公開警告美國娛樂產業,要大家收到勒贖信時別吝惜付錢。

美聯社報導,黑霸王疑似已將「鐵窗紅顏」最新一季的首集影片上傳到非法影音分享平台,但該消息仍未獲得證實,而Netflix遭勒贖的具體金額則未知。

Netflix指出,受僱於多家大型頻道的一間小型製片公司,疑似遭駭客入侵。聯邦調查局(FBI)及有關當局已前往Netflix所在地、加州洛思加圖斯(Los Gatos)針對此事件展開調查。

「鐵窗紅顏」最新一季影片若被提早曝光,可能削弱Netflix的股價及用戶訂閱人數的增長。「鐵窗紅顏」於四月至六月間令Netflix訂閱人數增加三二○萬,大於過去五年同期平均增長的一八○萬。

也有消息來源指出,國家地理的「突破世紀」(Breakthrough)系列影集是「黑霸王」的下個目標。美聯社指出,尚未播映的好萊塢電影和電視影集大量被盜的傳言,已經持續好幾個月,駭客傳送影片畫面的截圖,並表示可用數萬美元的代價換取刪除盜版影片。