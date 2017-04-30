駭客勒贖Netflix 要脅曝光未上檔影集

2017-04-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕影音服務網站Netflix預計於六月九日播出的最新一季熱門電視影集「鐵窗紅顏」（Orange Is The New Black）驚傳受駭，駭客組織「黑霸王」（the dark overlord）日前要脅Netflix支付贖金，否則將提早曝光該影集。

美國雜誌「綜藝」（Variety）引述駭客部落格「TorrentFreak」消息，據信為「黑霸王」駭客二十八日再點名美國廣播公司（ABC）、福斯（Fox）、國家地理（National Geographic）、美國AMC旗下電視頻道「IFC」，聲稱已取得其未播映的影音內容，未來受「駭」者名單可能迅速擴增。上述公司至今未對駭客事件發表評論，不過該組織已公開警告美國娛樂產業，要大家收到勒贖信時別吝惜付錢。

美聯社報導，黑霸王疑似已將「鐵窗紅顏」最新一季的首集影片上傳到非法影音分享平台，但該消息仍未獲得證實，而Netflix遭勒贖的具體金額則未知。

Netflix指出，受僱於多家大型頻道的一間小型製片公司，疑似遭駭客入侵。聯邦調查局（FBI）及有關當局已前往Netflix所在地、加州洛思加圖斯（Los Gatos）針對此事件展開調查。

「鐵窗紅顏」最新一季影片若被提早曝光，可能削弱Netflix的股價及用戶訂閱人數的增長。「鐵窗紅顏」於四月至六月間令Netflix訂閱人數增加三二○萬，大於過去五年同期平均增長的一八○萬。

也有消息來源指出，國家地理的「突破世紀」（Breakthrough）系列影集是「黑霸王」的下個目標。美聯社指出，尚未播映的好萊塢電影和電視影集大量被盜的傳言，已經持續好幾個月，駭客傳送影片畫面的截圖，並表示可用數萬美元的代價換取刪除盜版影片。