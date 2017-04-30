英國脫歐談判 歐盟劃出紅線

2017-04-30

歐盟通過強硬「英國脫歐指導方針」

〔編譯張沛元／綜合二十九日外電報導〕歐洲聯盟（ＥＵ）的二十七個會員國領袖二十九日展現罕見團結，通過日後歐盟與英國就英國脫離歐盟進行談判時的指導方針，設定英國「有秩序脫歐」目標，打破英國想在進行脫歐談判時一併討論雙方未來貿易關係的如意算盤，強硬要求英國在與歐盟談判貿易協議前，必須先解決脫歐、積欠歐盟會費與歐盟公民權利等問題。歐盟並誓言在與英國談判脫歐時團結一致，「堅定」面對英相梅伊所提出的要求。

歐盟27會員國大團結 1分鐘通過方針

值此英國正式啟動脫歐程序後一個月之際，歐盟會員國領袖在布魯塞爾的高峰會上只花了約一分鐘，就通過這組指導方針。歐盟執委會主席容克表示，歐盟會員國在通過談判指導方針上團結一致，並反批英國某些人士低估脫歐協議的困難度。歐盟與英國預定在英國六月八日國會大選後舉行分手談判，歐盟的首席談判員是巴尼爾。

先繳清積欠會費1.99兆 再談未來關係

歐盟領袖表示，在解決若干關鍵議題前，不會與英國就雙方未來關係進行任何討論；而必須先解決的關鍵議題，包括英國積欠歐盟的費用六百億歐元（約台幣一．九九兆）、屬於英國的北愛爾蘭與歐盟會員國愛爾蘭之間的邊界問題，及僑居歐盟國家的英國公民及僑居英國的歐盟會員國公民的福利。

指導方針還強調，歐盟與英國日後雙邊關係的談判，特別是貿易談判，只能在雙方就英國脫歐相關問題上有「充分進展」下才能進行。歐洲理事會主席圖斯克說，在論及歐盟與英國的未來之前，得先把過去解決掉，「我們將審慎但堅定處理此事」。

圖斯克指出，脫歐談判當務之急在於解決僑民問題。目前有約三百萬歐盟國家公民住在英國，歐盟國家則有約兩百萬英國公民，這些人會因為英國脫歐而立即受到影響，在健保、年金、稅負、就業與教育等各方面面臨極大不確定性，各造必須對這些人做出「堅定保證」。圖斯克還說，英國脫歐後剩下的二十七個歐盟國家的團結，有助於梅伊在談判時所遭遇的政治不確定性……「歐盟的團結對英國也有好處」，他感受到來自包括歐洲議會與二十七個會員國等的所有歐盟機構的鼎力支持。

梅克爾駁梅伊 否認歐盟聯手反英

截稿為止英國首相梅伊暫無回應。但德國總理梅克爾二十九日表示，歐盟國家並未在脫歐協商中聯合反對英國，用以回應英國首相梅伊早前指控歐盟聯合起來反對英國的說法，梅克爾指出「歐盟二十七國團結共同發聲，是很正常的事，並沒有聯合起來反對誰的意思」。

歐蘭德：英必須付出代價

法國總統歐蘭德在抵達布魯塞爾出席高峰會時表示，英國必須為脫歐付出代價，這是英國自己做的選擇；歐盟不需要懲罰英國，但同時歐盟顯然也知道如何捍衛自身利益，「英國在歐盟外的立場將不如在歐盟內」。針對梅伊可望憑藉贏得六月大選好在日後的脫歐談判上掌握更多籌碼，歐蘭德說，他不認為英國的選舉論戰能影響歐盟。