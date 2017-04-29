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川普譙沙國不付協防經費 怨巴黎氣候協定歧視美

2017-04-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿七日接受路透專訪時談到諸多議題，其中在全球暖化議題上，他抗議「巴黎氣候協定」歧視美國，同時宣布他將於約兩週內決定美國是否退出該協定。他也抱怨中東盟邦沙烏地阿拉伯不夠意思，沒有公平對待美國，華府為協防沙國而虧損「鉅額金錢」，沙國卻在協防經費上未盡本分，做出應有「貢獻」。

選戰時曾矢言一旦當選將於就職百日內讓美國退出巴黎氣候協定的川普對路透稱，「約於兩週內」宣布美國去留，但他也抱怨中國、印度、俄羅斯及他國對該協定所設的「綠色氣候基金」（ＧＣＦ）貢獻甚微。他提到，這些國家幾乎沒出錢，美國卻要出「一大筆錢」。他強調，「我可以這麼說，我國想得到公平待遇。」前總統歐巴馬曾承諾提供三十億美元給該基金，最後只給了十億美元，其中五億美元還是卸任前幾天才撥發。

川普政府一位消息人士說，在五月廿六日「七大工業國」（G7）峰會前，國務卿提勒森、能源部長裴利與國安顧問麥馬斯特等川普的幕僚團將就巴黎氣候協定做決定。其實在此議題上，川普已不若競選時那樣強硬，他已改口稱，若美方能得到更優條件，他對去留持開放態度。

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  • 川普（美聯社資料照）

    川普（美聯社資料照）

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