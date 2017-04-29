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百日民調最低的美國總統

2017-04-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕從奇蹟當選到風光就職，美國總統川普廿九日迎來執政第一百日，但曾經信誓旦旦的競選承諾，如今卻成為拖累民調的負擔。美國福斯新聞（Fox News）、有線電視新聞網（ＣＮＮ）兩家分別代表保守和自由派的媒體民調均顯示，川普執政的首張成績單，不論與自己甫就職時，或與歐巴馬等歷任總統同時期的支持度相比，結果都差強人意，成為現代民調史上就職百日支持度最低的美國總統。

川普將於廿八日的就職百日前夕，赴美國槍枝遊說團體「全國步槍協會（NRA）」演講。這是繼卅五年前的雷根後，首度有總統於在職期間前往致詞。該組織是助川普攀上顛峰的功臣，此行別具向支持者「取暖」的象徵意義。

事實上，福斯新聞民調顯示，比起就職時的四十八％，川普當前支持度僅四十五％，遠遜於前任歐巴馬同時期的六十二％。進一步來看，川普雖曾矢言「抽乾華府污泥」，但有逾半數民眾認為，川普並未實現這項承諾。此外，五十二％民眾認為，美國受人尊敬的程度，較一年前下滑；還有五十一％的人對未來四年持不樂觀態度。

ＣＮＮ和民意研究公司的民調亦顯示，五十四％民眾不認同川普表現，僅四十四％支持，使其成為自艾森豪總統時代採用現代民調以來，六十多年來就職百日民調最低的美國總統。六成民眾直指，川普處理歐版健保和移民法案的瑕疵，是其不受歡迎的主因。另有五十六％的人認為，川普在延攬白宮顧問方面「辦事不力」；五十二％認為，其未能信守競選承諾。此外，五十三％民眾坦承不欣賞川普，欣賞者則約四十五％，但幾乎沒有增加。

在此同時，福斯和ＣＮＮ亦列舉川普的成功之處。空襲敘利亞等軍事作為，在兩家民調中都分別得到超過六成和過半的肯定。而在經濟方面，兩家民調也都不約而同指出，有逾半民眾認為國家的狀況正逐步改善。

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  • 就職百日前夕，美國總統川普行程異常忙碌，二十七日在白宮送走來訪的阿根廷總統馬克里後，竟調皮地輕拍一名駐守在白宮的陸戰隊隊員的背部，左為第一夫人梅蘭妮亞。（路透）

    就職百日前夕，美國總統川普行程異常忙碌，二十七日在白宮送走來訪的阿根廷總統馬克里後，竟調皮地輕拍一名駐守在白宮的陸戰隊隊員的背部，左為第一夫人梅蘭妮亞。（路透）

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