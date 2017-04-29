川普以顛覆手段 推進政策

2017-04-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，執政三個月的美國總統川普，透過展現軍事實力、不惜與盟邦衝突，以及與前敵國領袖發展個人關係的方式，協助其推展政治議程，逐漸改變過去近十年，形塑美國世界角色的外交途徑。

川普指出，他提供中國較優的貿易協議，以換取北京制約北韓。白宮官員將埃及釋放被囚的美國救援工作者，歸功於川普對埃及獨裁領袖塞西的讚揚。白宮也希望川普向贏得擴權公投的土耳其總統艾多根道賀的決定，能在打擊恐怖組織「伊斯蘭國」上，讓美國獲得好處。

專家︰缺乏凝聚戰略決心

川普同時對聯合國內的盟邦以及北約組織，態度強硬，他要求他們必須進行改革，增加其財政承諾。他與墨西哥總統就興建美墨邊界高牆爆發口角，與澳洲總理就難民安置協議發生齟齬，就在廿四日，川普政府對於美加長期的軟木輸美爭議，課徵二十％的報復性關稅。「戰略暨國際研究中心」資深副主席艾特曼說：「要有政策很容易，要有戰略很難，而總統沒有展現凝聚戰略的決心。總統讓敵人招架不住，但也讓盟邦難以招架，很難令人斷定如何才真的有利於美國。」

川普樂意展現軍事實力以及授權地面指揮官動武的作法也有別於前朝。從空襲敘利亞、擴增軍事預算並刪減國務院經費、再到在阿富汗投擲威力最大的傳統炸彈「炸彈之母」，芝加哥大學政治學教授佩普指出，「川普政府基本上的作風就是震撼與威懾」，他說，該手法在美國很吃得開，「問題是相關效應可能短暫，而之後恐被用來作為指控西方雙重標準的口實」。

一名美國國防部官員也指出，美國在阿富汗的指揮官早就知道「炸彈之母」，但歐巴馬總統要求所有重大轟炸必須由華府高層授權才准予行動，因此甚至可能無人提出動用該武器的徵詢。而根據白宮聲明，川普對於投擲「炸彈之母」並不知情，或者未予明確批准。