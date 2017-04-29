川普：美、北韓可能爆重大衝突
〔編譯魏國金、張沛元／綜合外電報導〕美國總統川普廿七日在白宮接受路透專訪，他坦承，北韓問題是他最大的全球挑戰，「有可能最終我們與北韓爆發重大衝突」。他也表示，希望北韓領導人金正恩能夠理性，至於在南韓部署的「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，簡稱薩德），其部署費用達十億美元，他已通知南韓付款。南韓當局則直接打回票。
薩德花10億美元 通知南韓付款被拒
川普說，對於北韓，「我們樂意以外交手段化解問題，但這非常困難。」因此不排除軍事選項。他也讚揚中國國家主席習近平為約束北韓做出的努力，川普說：「他絕對不想見到騷亂和死亡。他是好人，一個非常好的人，……我們看看成效如何。我知道他想要有作為，不過有可能他力有未逮。」
美國國務卿提勒森廿七日指出，中國已要求北韓，不要再進行核武試驗，他說：「中方告訴我們，他們已知會北韓政權，若進一步進行核試，中國將自行採取制裁行動。」
提勒森︰願與北韓直接談判廢除核武
提勒森在廿八日播出的美國全國公共電台訪問中表示，川普政府願意與平壤當局就廢除核武計畫進行直接談判。外界解讀這是華府在面對北韓核武議題上一大政策轉變，不再堅持透過始自二○○三年的「六方會談」（成員包括南北韓、美國、中國、俄羅斯與日本等六國）來解決北韓核武問題，六方會談在北韓於二○○九年退出後名存實亡。
中國已警告北韓勿核試 否則制裁
提勒森另外告訴福斯新聞，美國的北韓政策並未尋求「政權改變」。提勒森說，北韓過去曾表示，發展核武的理由是確保其政權存續的唯一之道，而美國想改變北韓的這種觀點，讓北韓知道其生存與安全之道在於剷除核武，美國與其他國家已準備好在經濟發展的道路上協助北韓。
在被問到是否認為金正恩是理性的，川普說，金正恩年僅廿七歲就掌權，這並不容易，「至於他是否理性，我沒意見，我希望他是理性的」。他也首度表示，希望南韓支付部署薩德的費用，他說：「為何是我們付費？我們履行保護，為何我們要付十億美元？所以我通知南韓，他們付錢是恰當的。」他補充：「這是你見過最驚人的裝備：直接在空中摧毀飛彈。我們將保護他們，但他們應該為此付費，他們了解這點。」
川普此言讓南韓當局與人民大感訝異。南韓國防部為此發布聲明，強調根據去年協議，南韓提供土地，華府承擔部署經費的承諾沒有改變。入主青瓦台最具厚望的南韓總統候選人文在寅陣營說，川普的提議是「不可能的選項」，因為該系統是美國所有，由美軍操作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 新聞追追追》其實蔡總統……
- 中國也緊張！官媒︰美減稅挑起稅務戰
- 不蹲大聯盟 貝桑柯特找「投」路
- 板新、林口、桃竹 解除一階限水
- 【微小說】瘦身術
- 孔太公婆現身 水劍蛋糕迎賓
- 【生活可樂罐】深夜小食堂
- 蔣智賢敲逆轉安 賞獅五連敗
- 台馬輪外海失去動力 軍人、台電員工獲救
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 體育署公布體檢結果︰14協會財務待改善
- 紅藜爆紅 東縣爭取設加工廠
- Twinko出輯笑爆800萬包養 凱希整骨變臉
- 愛馬仕精湛錶展 40款首度誘台
- 郭書瑤扮醜起乩 苦挨18次巴掌
- 湯瑪斯有悲願 塞軍拚6戰收工
- 驚！35歲《冰上奇蹟》男星 舉槍自盡
- 亞錦賽》戴戴晉4強 台灣首金近了
- 魏如萱忙到歪腰 發願登紅館
- 彰化站前機車、單車違停 拖不勝拖
- 孔劉呼喊孔太太們：我來晚了-若被喪屍追 優先帶愛貓逃命
- 拚防禦率 蔗總要找新洋投
- 《觀察筆記》難為的棋子
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 阿嬤撞臉思嘉 網友嗨到趴獲邀看新片
- 失智照顧 中市衛局將成立照護中心
- 桃市公園公廁下午5點關門 民怨不「方便」
- 自由廣場》小英的使命
- 仰德傳承賽》洪健堯愛桿遭撞斷 批工作人員裝傻
- 100年度請領勞保年金 下月多776元
- 威航冒煙行動電源 疑內部故障
- 電玩店囂張復業 檢警封228機台
- 豆花妹爽嗑便當 凸肚撐起晚禮服
- 《謠言終結站》濾掛式咖啡的濾袋 食藥署：不會致癌
- 18歲推掉3億元 大帝明智之舉
- 遇上性侵害//勵馨︰個案看似復原 其實內心早自我否定
- 阿帕契出動！台版《太後》預算飆增160億
- 【異色童話館】周處除三害
- 王子手機泡水 搭飛機急診
標題：川普：美、北韓可能爆重大衝突
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email