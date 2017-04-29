川普：美、北韓可能爆重大衝突

2017-04-29

〔編譯魏國金、張沛元／綜合外電報導〕美國總統川普廿七日在白宮接受路透專訪，他坦承，北韓問題是他最大的全球挑戰，「有可能最終我們與北韓爆發重大衝突」。他也表示，希望北韓領導人金正恩能夠理性，至於在南韓部署的「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，簡稱薩德），其部署費用達十億美元，他已通知南韓付款。南韓當局則直接打回票。

薩德花10億美元 通知南韓付款被拒

川普說，對於北韓，「我們樂意以外交手段化解問題，但這非常困難。」因此不排除軍事選項。他也讚揚中國國家主席習近平為約束北韓做出的努力，川普說：「他絕對不想見到騷亂和死亡。他是好人，一個非常好的人，……我們看看成效如何。我知道他想要有作為，不過有可能他力有未逮。」

美國國務卿提勒森廿七日指出，中國已要求北韓，不要再進行核武試驗，他說：「中方告訴我們，他們已知會北韓政權，若進一步進行核試，中國將自行採取制裁行動。」

提勒森︰願與北韓直接談判廢除核武

提勒森在廿八日播出的美國全國公共電台訪問中表示，川普政府願意與平壤當局就廢除核武計畫進行直接談判。外界解讀這是華府在面對北韓核武議題上一大政策轉變，不再堅持透過始自二○○三年的「六方會談」（成員包括南北韓、美國、中國、俄羅斯與日本等六國）來解決北韓核武問題，六方會談在北韓於二○○九年退出後名存實亡。

中國已警告北韓勿核試 否則制裁

提勒森另外告訴福斯新聞，美國的北韓政策並未尋求「政權改變」。提勒森說，北韓過去曾表示，發展核武的理由是確保其政權存續的唯一之道，而美國想改變北韓的這種觀點，讓北韓知道其生存與安全之道在於剷除核武，美國與其他國家已準備好在經濟發展的道路上協助北韓。

在被問到是否認為金正恩是理性的，川普說，金正恩年僅廿七歲就掌權，這並不容易，「至於他是否理性，我沒意見，我希望他是理性的」。他也首度表示，希望南韓支付部署薩德的費用，他說：「為何是我們付費？我們履行保護，為何我們要付十億美元？所以我通知南韓，他們付錢是恰當的。」他補充：「這是你見過最驚人的裝備：直接在空中摧毀飛彈。我們將保護他們，但他們應該為此付費，他們了解這點。」

川普此言讓南韓當局與人民大感訝異。南韓國防部為此發布聲明，強調根據去年協議，南韓提供土地，華府承擔部署經費的承諾沒有改變。入主青瓦台最具厚望的南韓總統候選人文在寅陣營說，川普的提議是「不可能的選項」，因為該系統是美國所有，由美軍操作。