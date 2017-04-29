《中英對照讀新聞》Durham farmer runs off with coal carrying crown 杜倫農夫扛煤逃跑奪冠

2017-04-29

◎周虹汶

A Durham farmer has beaten dozens of rivals to the title of World Coal Carrying Champion after charging through a northern England town with a 50kg sack on his back.

背著一只50公斤袋子，在北英格蘭一處城鎮衝鋒陷陣，杜倫市一名農夫打敗數十敵手，贏得「世界運煤錦標賽」冠軍頭銜。

Andrew Corrigan collapsed on a bed of hay after completing Monday’s 1.1-km race in a time of four minutes, 31 seconds, receiving warm applause from the crowd who lined the course in Gawthorpe, near Wakefield.

安德魯．哥列根週一以4分31秒的時間完成1.1公里競賽後，癱在一床乾草上，接受韋克菲爾德市附近高索普村沿跑道列隊的群眾熱烈鼓掌。

The quirky race started in the old mining town in 1963 when a man entered a pub and accused another of looking a bit unfit, leading to a race involving a sack of coal.

這個奇怪比賽1963年在這個古老礦鎮興起，當時有一名男子進到一間酒吧，指控另一人打扮不妥，引發一場事涉一袋煤的競賽。

The women’s race, in which competitors each carried 20kg , was won by Jen Mustan in four minutes, 30 seconds. （Reuters）

女子賽跑的每位競爭者都扛20公斤，由瓊．幕斯坦以4分30秒勝出。（路透）

新聞辭典

run off：片語動詞，指逃跑、流出、印行、舉行決賽。例句：Please run off 100 copies.（請印個100份。）

charge：動詞，指裝載、控訴、充電、索價、向前衝、記到帳上；名詞，指費用、指示、掌管、指責。例句：Drinks are free of charge.（飲料不收錢。）

quirky：形容詞，指怪誕的。例句：According to Guinness, he has set several similarly quirky firsts.（根據金氏世界紀錄，他締造多項類似的離奇第一。）