聯航拖人事件 乘客拒透露合解金額
2017-04-29
〔編譯張沛元／綜合二十七日外電報導〕越南裔男子杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）本月初搭機時遭美國聯合航空動用航警將之粗暴拖下機所引發的公關危機看似告一段落，杜成德的律師二十七日表示，杜成德與聯航已達成和解，雙方同意就和解金額保密，杜成德也不會控告芝加哥市政府。
杜成德的律師、擅長醫療疏失與空難賠償的迪米崔歐不願透露和解金額，僅表示由於聯航願意對這起事件負起全部責任與不怪咎其他人，所以杜成德不會提告，也不會控告負責營運出事航班的共和國航空公司以及粗暴拉杜成德下機的航警的雇主芝加哥政府。迪米崔歐還稱聯航這種負責態度值得讚許。
六十九歲、來自肯塔基州的杜成德本月九日搭乘聯航編號3411班機遭遇座位超賣事件，杜成德與另外三人被選中下機以便讓位給聯航員工，但遭杜成德拒絕，聯航因而召來航警將之拖拉下機，過程中導致杜成德腦震盪與鼻子受傷，同機旅客則拍下粗暴拉人下機過程並公諸於世，引發全球公憤與抵制，並要求聯航執行長姆諾茲下台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 聯航
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 新聞追追追》其實蔡總統……
- 中國也緊張！官媒︰美減稅挑起稅務戰
- 不蹲大聯盟 貝桑柯特找「投」路
- 板新、林口、桃竹 解除一階限水
- 【微小說】瘦身術
- 孔太公婆現身 水劍蛋糕迎賓
- 【生活可樂罐】深夜小食堂
- 蔣智賢敲逆轉安 賞獅五連敗
- 台馬輪外海失去動力 軍人、台電員工獲救
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 體育署公布體檢結果︰14協會財務待改善
- 紅藜爆紅 東縣爭取設加工廠
- Twinko出輯笑爆800萬包養 凱希整骨變臉
- 愛馬仕精湛錶展 40款首度誘台
- 郭書瑤扮醜起乩 苦挨18次巴掌
- 湯瑪斯有悲願 塞軍拚6戰收工
- 驚！35歲《冰上奇蹟》男星 舉槍自盡
- 亞錦賽》戴戴晉4強 台灣首金近了
- 魏如萱忙到歪腰 發願登紅館
- 彰化站前機車、單車違停 拖不勝拖
- 孔劉呼喊孔太太們：我來晚了-若被喪屍追 優先帶愛貓逃命
- 拚防禦率 蔗總要找新洋投
- 《觀察筆記》難為的棋子
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 阿嬤撞臉思嘉 網友嗨到趴獲邀看新片
- 失智照顧 中市衛局將成立照護中心
- 桃市公園公廁下午5點關門 民怨不「方便」
- 自由廣場》小英的使命
- 仰德傳承賽》洪健堯愛桿遭撞斷 批工作人員裝傻
- 100年度請領勞保年金 下月多776元
- 威航冒煙行動電源 疑內部故障
- 電玩店囂張復業 檢警封228機台
- 豆花妹爽嗑便當 凸肚撐起晚禮服
- 《謠言終結站》濾掛式咖啡的濾袋 食藥署：不會致癌
- 18歲推掉3億元 大帝明智之舉
- 遇上性侵害//勵馨︰個案看似復原 其實內心早自我否定
- 阿帕契出動！台版《太後》預算飆增160億
- 【異色童話館】周處除三害
- 王子手機泡水 搭飛機急診
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聯航拖人事件 乘客拒透露合解金額
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分