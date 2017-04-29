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聯航拖人事件 乘客拒透露合解金額

2017-04-29

〔編譯張沛元／綜合二十七日外電報導〕越南裔男子杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）本月初搭機時遭美國聯合航空動用航警將之粗暴拖下機所引發的公關危機看似告一段落，杜成德的律師二十七日表示，杜成德與聯航已達成和解，雙方同意就和解金額保密，杜成德也不會控告芝加哥市政府。

杜成德的律師、擅長醫療疏失與空難賠償的迪米崔歐不願透露和解金額，僅表示由於聯航願意對這起事件負起全部責任與不怪咎其他人，所以杜成德不會提告，也不會控告負責營運出事航班的共和國航空公司以及粗暴拉杜成德下機的航警的雇主芝加哥政府。迪米崔歐還稱聯航這種負責態度值得讚許。

六十九歲、來自肯塔基州的杜成德本月九日搭乘聯航編號3411班機遭遇座位超賣事件，杜成德與另外三人被選中下機以便讓位給聯航員工，但遭杜成德拒絕，聯航因而召來航警將之拖拉下機，過程中導致杜成德腦震盪與鼻子受傷，同機旅客則拍下粗暴拉人下機過程並公諸於世，引發全球公憤與抵制，並要求聯航執行長姆諾茲下台。

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  • 聯航拖人事件，乘客拒透露和解金額。（美聯社資料照）

    聯航拖人事件，乘客拒透露和解金額。（美聯社資料照）

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