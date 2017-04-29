維權律師李和平 遭中國秘審判三年
〔編譯陳正健／綜合報導〕中國知名維權律師李和平（見圖，歐新社）二十八日遭天津市第二中級人民法院秘密審判裁定「顛覆國家政權罪」成立，判處有期徒刑三年、緩刑四年，剝奪政治權利四年，他當庭認罪不會上訴。但他的妻子王峭嶺指丈夫本來就無罪，判決是踐踏中國法治，要求法院立即放人。
顛覆國家政權 李認罪
李和平曾為法輪功信徒、地下基督徒、盲人維權律師陳光誠等異議份子辯護，但於二○一五年「七○九大抓捕」事件中遭到逮捕，迄今被拘留超過二十個月。據報導，中國國安單位曾告訴李和平，國家認為他「比賓拉丹還要危險」。
法院判決聲明指出，李和平自二○○八年以來多次透過互聯網，或藉境外媒體的採訪機會，攻擊國家政權機關和法律制度，並且利用境外資金，勾結具顛覆國家政權思想的人士，危害國安和社會穩定。本案涉及國家秘密，依法進行不公開審理，鑑於李和平認罪悔罪，且犯罪情節較輕，依法適用緩刑。
人權組織質疑屈打成招
不過， 國際特赦組織中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）抨擊，中國當局的指控「毫無根據」，緩刑四年意味著李和平將「沉默四年」。「中國人權衛士」組織研究員法蘭茜（Frances Eve）則批評，李和平很有可能受到嚴刑屈打成招。
李和平被判緩刑，意味他可能在未來幾週獲釋，但將受警方繼續監控，隨時有可能再被逮捕或坐牢。根據中國法律，法院至少需在審判前三天之內，通知被告的家庭成員或律師，但他的妻子王峭嶺告訴法新社，她未收到任何通知，「極其荒謬」。王峭嶺還說，二十八日當局突然派人要她帶孩子去天津，但遭她拒絕，因為七○九大抓捕的許多家屬這兩年很多人被騙去，結果遭到軟禁，等於是坐牢。
王峭嶺曾公開「託孤」，表示發現住家周圍被裝了監視鏡頭，外出遭到神秘人士跟蹤，一旦自己「被失蹤」，盼請友人照顧她的兩個孩子。
中國法院上週無限延期對「七○九大抓捕」涉案維權律師謝陽的審判，另一名候審涉案律師王全璋的狀況至今未明。王峭嶺目前與王全璋的妻子李文足居住在北京。王全璋是前鋒銳律師事務所律師，同樣被以「顛覆國家政權罪」起訴，有報導指他與李和平都曾遭包括電擊在內的酷刑折磨。
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