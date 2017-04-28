川普百日新政 自由女神抗議

2017-04-28

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普廿九日即將就任滿一百天，多名打扮成自由女神的國際特赦組織的倡議人士廿七日在英國倫敦的美國大使館外持假火把與標語抗議川普上台後所簽署的一系列行政命令，包括禁止難民入境美國以及在美國與墨西哥邊界築牆。