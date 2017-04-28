30年內 東京大地震機率近5成

2017-04-28

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本政府地震調查委員會廿七日公布二○一七年版「全國地震預測地圖」顯示，未來三十年內日本較易發生震度六弱以上強震的地區，主要分布於關東及太平洋沿岸，千葉市、水戶市與橫濱市均高於八成，東京則有近五成。

千葉市、水戶市與橫濱市 機率逾8成

地震調查委員會每年以全國活斷層及海溝型大地震等最新的研究結果，估算未來三十年內發生六弱以上強震的機率，並公布「全國地震預測地圖」。日本將地震震度分為十個等級，○、一、二、三、四、五弱、五強、六弱、六強、七。六弱震度使人難以站穩，足以造成建築物開始倒塌，至於日本迄今監測到的震度七地震僅有五次，包括一九九五年的阪神大地震、二○一一年的三一一大地震與二○一六年的熊本大地震。

「全國地震預測地圖」公布地點為各都道府縣政府所在的市，機率從高到低分別是千葉市八十五％、水戶市及橫濱市八十一％、高知市七十四％、德島市七十二％及靜岡市六十九％。主要城市東京都四十七％、大阪市五十六％及名古屋市四十六％，雖然發生機率與去年公布數據差不多，不過預測也顯示，可能發生首都垂直型地震及南海海溝型地震的關東及太平洋沿岸地區機率略微增加。

另外，中國地區去年七月重新對活斷層進行評估，當地預測發生機率也跟著調整，山口縣山陽小野田市機率從去年的十三．五％提高為十七．一％，調幅最大，岡山縣井原市附近則由十．二一％降為九．五六％。

至於去年引發熊本大地震的布田川斷層帶及日奈久斷層帶，部分區間帶還可能發生強烈地震，但預測圖中顯示熊本市發生機率跟去年一樣都是七．六％。