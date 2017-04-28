直搗馬克宏家鄉 勒班擄「惑」勞工心
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕法國總統大選決選最有勝算的候選人馬克宏，廿六日在自己北部家鄉亞眠（Amiens）市，慘遭對手極右派民族陣線領袖勒班羞辱。兩位候選人前後到亞眠市聲援抗議關廠勞工，但先來的馬克宏慘遭勞工嘲笑及怒噓，勒班則受到熱烈歡迎，勞工更搶著跟她自拍。此一兩極待遇，凸顯出法國民眾對全球化迥然不同的態度。
「你挺全球化！」 馬克宏在家鄉遭噓
生產家電的美商惠而浦在亞眠所設分廠因長年虧損，預計明年六月遷廠波蘭，約三百名工人將失業。工人曾寫信向十六歲前一直住在亞眠的馬克宏求救，但他卻直到進入第二輪選舉才來關切，理由是不希望利用關廠議題來造勢。馬克宏廿六日先與勞工代表會面，強調自己無法阻止關廠，但承諾會盡力幫工廠找到新買主，讓員工有工作。這種打高空的答覆引起勞工不滿，噓聲四起，有勞工罵他為什麼不早點來，還有人罵他「你就是支持全球化」，場面頓時尷尬。
當馬克宏和工會代表開會時，勒班卻突然改變行程到該廠親自對工人表示支持，許諾當選後將把該工廠收歸國有，未來會對想節省成本而把工廠移到海外的公司，針對他們的產品課徵三十五％重稅。此言一出，在場勞工歡呼不已。
勒班右吸共和黨、左拉極左派選票
法國前兩任總統都因失業率嚴重而備受抨擊，這也是目前兩位決選者的焦點議題。勒班見縫插針，直指這是總統歐蘭德和前經濟部長馬克宏五年經濟政策下的驚人失敗。堅信自己會贏的勒班勤走失業人口眾多跟受移民潮困擾的地區，攻擊馬克宏「對恐怖主義軟弱」並「主張野蠻的全球一體化」，右吸共和黨費雍、左拉極左派梅朗雄的選票。
馬克宏和勒班所代表的兩個極端是精英對草根、全球化對愛國者，再加上歐盟一體化的問題而讓大選更加複雜。馬克宏民調雖一路領先，但有分析指出，首輪落敗的費雍、梅朗雄以及社會黨阿蒙的支持者中，已有三分之一、五分之一及八％將轉投勒班，總計約四百萬張票。如果第一輪投票棄權的一千萬選民也轉投勒班，而支持馬克宏的選民因太篤定他會當選而不去投票的話，法國就很可能出現史上第一位女總統，而且還是極右派。
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