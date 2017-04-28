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安倍訪俄見普廷 喬北方四島
2017-04-28
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三廿七日抵達俄羅斯首都莫斯科，並在當天於克里姆林宮與俄羅斯總統普廷進行會談，就北方四島的共同經濟活動與原島民自由往來等議題繼續進行協商，不過面對明年三月總統大選，普廷對領土問題的態度未見軟化，安倍也趁機希望普廷協助阻止北韓的挑釁行動。
安倍促俄 協助阻止北韓挑釁
這是繼去年十二月普廷訪日之後兩國領袖再次舉行會談，也是安倍在二○○六年第一次出任閣揆後兩人的第十七次會談。日本政府希望透過雙方在北方四島開展共同經濟活動，以解決兩國的領土問題，進而開啟日俄和平條約的締結談判。
會談開始時，安倍表示，希望兩人能就包括兩國和平條約在內的兩國關係、安保問題及地區情勢等議題「率直地溝通」。
去年底會談中雙方同意啟動共同經濟活動的談判，今年三月日俄舉行首次副外長級談判，雙方提出漁業、旅遊、醫療等領域的具體方案，這次會談中雙方同意，最快在今年夏天派遣兩國政府聯合官民調查團前往北方四島視察，以甄選出優先推動的方案。
另外，關於原島民無需簽證訪問北方四島，日方希望能在海運路線之外增加空運路線，讓年邁的原島民更方便返島掃墓。
至於跟朝鮮半島情勢升溫有關的北韓問題，似乎不是這次日俄峰會的重點，不過，安倍在共同記者會中提到北韓客貨輪「萬景峰號」與俄羅斯開設定期航線一事，要求北韓自制停止挑釁行動，並希望俄方協助加強對朝施壓。
日本產經新聞報導，俄方雖然表明不接受北韓進行核武及飛彈的開發，但美日韓聯手對朝採取強硬措施，美軍加強在日韓的部署，加上美國轟炸敘利亞一事令俄方十分忌憚，目前普廷仍與北韓保持友好關係，與美日間能否出現建設性的共通點，仍是未知數。
報導指出，安倍預定廿八日訪英與英國首相梅伊會談，三十日回國。
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