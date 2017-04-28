以色列轟敘利亞 炸真主黨軍火庫

2017-04-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕敘利亞反抗軍與地方情報消息人士表示，以色列廿七日空襲敘國首都大馬士革機場附近一個由黎巴嫩真主黨控管的軍火庫，企圖摧毀存放於此、從伊朗走私而來的武器。敘利亞阿塞德政權盟友俄羅斯隨後出言批評以色列的攻擊行動，還呼籲以國與其他國家避免採取升高區域緊張的行動。

真主黨偕俄國、伊朗 挺敘政府軍

黎巴嫩電視台與社交媒體上的影片顯示，這座位於大馬士革東方的機場周遭因這起拂曉空襲而失火，顯示軍火庫內燃料或含有爆裂物的武器遭命中；敘利亞國營媒體指出，以色列飛彈攻擊該機場西南方一處軍事陣地，但並未提及武器或燃料，並稱「以色列侵略」造成爆炸與損失。以色列政府與軍方並未或不願就此一攻擊發表評論，但以國情報部長卡茲在接受電台訪問時，稱此空襲與以色列阻止伊朗透過敘利亞走私武器給真主黨的政策完全一致，形同證實發動此一攻擊。

伊朗走私武器 逾越以色列紅線

敘國反抗軍人士指出，遭五枚飛彈擊中的是伊朗支持的民兵所使用軍火庫；黎巴嫩的真主黨電視台al-Manar則說，初步跡象顯示空襲擊中倉庫與油槽，但無人員傷亡。熟悉該機場的敘利亞軍方投誠者透露，這座機場在充當接收來自伊朗的武器管道上扮演重要角色；除了有軍機起降，也有不少來自伊朗的民航機航班，可繞過伊拉克領空直接從伊朗把武器運至敘利亞，為真主黨與其他民兵組織進行軍火補給。

敘利亞內戰已邁入第六年，支持敘國總統阿塞德政權的除了俄羅斯，還有伊朗與該區的伊斯蘭什葉派民兵，包括與以色列敵對的黎巴嫩真主黨。以色列視真主黨為最大邊界威脅之一，雙方曾於二○○六年交戰三十四天，造成黎巴嫩一千兩百人、以國一百六十人死亡。以色列一直避免涉入敘利亞內戰，但堅守曾在過去引發軍事回應的兩道紅線，一是提供真主黨先進武器，一是在位於以色列與敘利亞之間的戈蘭高地建立能攻擊以國的發射台。以色列國防部長李伯曼廿六日在莫斯科出席一場安全會議時說，以國不容許伊朗與真主黨在戈蘭高地邊界聚積武力。