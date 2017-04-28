清算反釋法遊行 港府再逮泛民9人

2017-04-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港警方廿七日逮捕參與去年「反釋法遊行」的九名泛民派人士，分別控以非法集結、阻差辦公、煽惑他人擾亂公眾秩序行為等罪名，而在警方展開行動前，親北京的「文匯報」竟在當天報紙上發表獨家新聞，預告警方將展開逮捕。對此，泛民派議員痛批，此乃特首梁振英的卸任前大清算，意圖透過「政治檢控」在香港七月一日慶祝回歸二十週年前，「減少反對聲音」。

移交大典前抓人 減少反對聲音

港警上午派員至九人的住所進行逮捕，並將他們帶回警署調查，被捕人士包括「社會民主連線」（社民連）吳文遠、周嘉發和陳文威；「香港眾志」成員林淳軒、林朗彥；「大專政改關注組」（大專政關）盧德昌、葉志衍；嶺南大學前學生會會長鄭沛倫；六十五歲市民周樹榮。

隨後，「香港眾志」和「社民連」等泛民團體也在「臉書」證實這項消息。九人於下午現身香港西區警署，全部獲准以一千港元保釋，該案將於五月五日在東區法院首度開庭提訊。

去年十一月六日，「民間人權陣線」為反對人大釋法剝奪游蕙禎及梁頌恆的議員資格發動大遊行，號稱有萬人參與，期間曾與警方發生衝突。

泛民派相信，港警此舉是為中國國家主席習近平七月一日訪港所作的準備。「香港眾志」秘書長黃之鋒告訴法新社，港府旨在嚇阻泛民派人士，使他們在習近平訪港時不敢上街遊行。對「文匯報」竟能獨家事先預告「去年圍堵中聯辦、料警今拘十人」，公民黨黨魁楊岳橋質疑，警方行動無法保密，正凸顯拘捕行動具有政治目的。

另外，林淳軒則在離開警署前痛批，港警近日高調拘捕泛民人士，為梁振英下台前的大型清算，要在習近平訪港前「洗太平地」（粵語，意指警方的掃蕩行動），預計會有更多的示威者再受拘捕。

遭捕者批港府 想製造白色恐怖

吳文遠也抨擊，去年參與「反釋法遊行」乃行使公民權利，警方此次拘捕是「政治指控」，旨在製造白色恐怖。無論判決結果為何，都不會做出妥協，因為錯在於政權，不在示威人士。

此前，港警已於上月逮捕和起訴「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等九人，他們之後獲得交保，但將於五月廿五日受審。此外，港警廿六日也以涉嫌「非法集結」等罪名，逮捕「青年新政」前議員梁頌恆和游蕙禎，兩人當天下午獲准以三千港元交保。

針對港府的逮捕行動，「國際特赦」組織和「人權觀察」等人權團體都加以譴責。歐盟則於廿七日發表報告指出，香港二○一六年變得更加極化，呼籲港府和中央政府重新協商政治改革。

香港中文大學政治與行政系副教授馬嶽認為，梁振英為確保自己仍掌握影響力，所以下令本週的逮捕行動。他雖然兩個月後就會下台，但仍將維持鷹派立場，可能會有更多人士遭到逮捕。