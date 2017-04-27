讚川普倡女權 伊凡卡被吐槽
2017-04-27
美國第一千金伊凡卡25日出席德國柏林的「二十國集團」（G20）婦女領袖論壇，與德國總理梅克爾同台。這是伊凡卡在川普就職後首次站上國際舞台，她在會中不僅為川普對女性和家庭的態度辯護，還大讚父親提倡婦女權益，卻遭台下聽眾報以噓聲，研討會主持人忍不住吐槽，就連梅克爾也面露狐疑。伊凡卡則以自身為例辯稱，媒體對川普的批評已根深蒂固，但川普在經營事業過程中充分認同女性的能力足以媲美男性。（美聯社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- 學生上課、睡覺通通上直播 強國家長還大力支持
- 抗議聲中 駐韓美軍突襲部署薩德
- 恐怖組織也鬧內鬨 IS與塔利班激戰至少91死
- 被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難受困47天！梁聖岳獲救 女友3天前才過世
- 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
- agnès b.探險號 關注海洋生態
- 莎娃解禁惹議…200家媒體搶訪！
- 海巡、港警允搬 「哨船頭」外灘將重現
- 綁浴衣臉貼小一展 女星尷尬哦
- 央行凍未條… 2字頭驚鴻一瞥
- 今鋒面南下有雨 北部入夜15度
- Panasonic新品 OLED電視身歷其境
- 戴奧辛超標蛋場 畫面首次曝光
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 30年捐血140次 70歲張耀郎「榮退」
- 我新獵雷艦 明年二月義大利下水
- 大立光站上5000元 外資後市仍看好
- 戴奧辛蛋來自鴻彰 污染源仍不明
- 《健行尼泊爾》須請當地嚮導 跟緊腳步
- 美墨鮪魚WTO爭訟 川普敗陣
- 農地違規蓋廠房 議員促課重稅
- 疑小模嫩妻偷吃... 雙車包夾抓猴判拘
- 處理廢棄物 竹縣考慮新技術
- 8大戶欠稅1.9億 最久拖20年追不回
- 弘道家長拒換考場 教長盼體諒
- 全能媽咪 最夯小家電Top 5～
- 元氣媽咪 FB、IG最搶鏡～
- 坐月子收費上限參考用 北市衛局沒在管
- 陸龜霸氣打群架 抱得美人龜
- 國民黨主席選舉 中常會上演代理人戰爭
- 身心障創作展 「畫說」感人故事
- 誤攜執勤槍彈入境 美國女警不起訴
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 率眾聲援反年改》白狼高呼：五星紅旗掛保證 年金領得爽歪歪
- 全中運》王星皓真「泳」 4破大會奪3金
- 冒名受訪 建中生道歉
- 臉書PO文感謝 草祭二手書店熄燈
- 是否附隨組織 婦聯會聽證會今登場
- 司改分組會議》邱太三堅持 檢察官維持司法官屬性
- 垃圾話滿場飛 魏少「傳奇大三元球季」落幕
- 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
- 馬英九訪陳樹菊 買菜贈都蘭書屋
- 鋼筆達人賽 展現書寫力與美
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：讚川普倡女權 伊凡卡被吐槽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分