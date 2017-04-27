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讚川普倡女權 伊凡卡被吐槽

2017-04-27

美國第一千金伊凡卡25日出席德國柏林的「二十國集團」（G20）婦女領袖論壇，與德國總理梅克爾同台。這是伊凡卡在川普就職後首次站上國際舞台，她在會中不僅為川普對女性和家庭的態度辯護，還大讚父親提倡婦女權益，卻遭台下聽眾報以噓聲，研討會主持人忍不住吐槽，就連梅克爾也面露狐疑。伊凡卡則以自身為例辯稱，媒體對川普的批評已根深蒂固，但川普在經營事業過程中充分認同女性的能力足以媲美男性。（美聯社）

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  • 美國第一千金伊凡卡（左）、國際貨幣基金主席拉加德（中）與德國總理梅克爾（右）同台。（美聯社）

    美國第一千金伊凡卡（左）、國際貨幣基金主席拉加德（中）與德國總理梅克爾（右）同台。（美聯社）

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2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
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