| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
 首頁 > 國際

《中英對照讀新聞》 Silent Taxis： Japanese cab company bans drivers from starting conversations 無聲計程車：日本計程車公司禁止司機開啟話題

2017-04-27

◎孫宇青

"Miyako Taxi" in Kyoto unveiled the new idea in March without much fanfare－operating five "Silence Taxis" across the city as part of a trial.

3月時，京都的「都計程車」低調地推出一個新點子——在全市試營運5輛「無聲計程車」服務。

The cars look like any ordinary taxi but a notice written on the back of the passenger seat will inform passengers that they have entered one of "the new silent fleet".

這些車輛看起來與普通計程車無異，但椅背後寫有一份通知，告知乘客他們正搭乘「無聲車隊」的其中一輛車。

Drivers will offer a greeting when their fare enters the car, and aside from confirming the route they will not engage in small talk. The drivers can indulge in conversation, but only if they are spoken to first, and they are also allowed to communicate in emergency situations.

乘客上車時，司機會出聲歡迎，接著除了確認路線外，不會再與乘客閒聊。唯有乘客主動搭話時，司機才能與乘客聊天；或者發生緊急情況時，司機亦可主動溝通。

Announcing the idea, the company said： "The goal of this service is to create the most comfortable ride for passengers."

該公司宣布這項措施時表示：「這項服務旨在為乘客營造最舒適的旅途。」

According to Japan Today, they made the move after hearing reports from passengers that they were fed up being forced to indulge in chit-chat with their drivers. And while some fares enjoyed being regaled with tales of Kyoto’s sights and attractions, it was seen as less appealing for residents of the sprawling city.

《今日日本》報導，該公司是在聽聞乘客抱怨受夠被迫與司機閒聊後，才做出這項決定。雖然部分乘客喜歡有人導覽京都的風景名勝，但對於這座廣大城市的居民來說，可就沒那麼吸引人了。

新聞辭典

fare：名詞，乘客。例句：A taxi stopped by the road to pick up a fare.（計程車停在路邊載客。）

chit-chat：名詞，閒聊。例句：My sister and I used to have chit-chat before bedtime.（我和姊姊以前都會在睡前閒聊。）

regale：動詞，款待；使喜悅。例句：The view from the hilltop regaled our eyes.（山丘上的景色使我們大飽眼福。）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中英對照讀新聞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：《中英對照讀新聞》 Silent Taxis： Japanese cab company bans drivers from starting conversations 無聲計程車：日本計程車公司禁止司機開啟話題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.