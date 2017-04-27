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拒補助庇護城市 川普移民令 法官又擋下

2017-04-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普打擊無證移民的行動再度受挫，一名聯邦法官二十五日下令禁止執行川普的一項行政命令，該命令內容為對忤逆川普移民政策的所謂「庇護城市」（sanctuary cities）拒發聯邦經費。這是美國聯邦法官兩個月來第三度封殺川普的行政命令，川普聞訊痛批聯邦法院與法官荒謬，揚言上訴到聯邦最高法院。

第九巡迴上訴法院法官歐瑞克發布臨時禁制令，禁止落實川普在今年一月二十五日簽署將移民政策與聯邦經費掛勾的行政命令，理由是川普不能在已獲國會通過的地方補助款上另外加諸條件；就算真要附加條件，也必須與禁發的經費有清楚關聯且非強制性；但聯邦經費與移民執法並無有意義的關係，不能只因某城市或郡所選擇的移民執法政策與總統相左便威脅不對其核發聯邦經費。此一禁發聯邦經費的行政命令一旦落實，恐對全美超過三百個聲討川普移民政策的城市與郡造成衝擊。

聯邦政府迄今尚未宣布任何城市或郡為「庇護城市」，也尚未砍掉任何聯邦經費；但司法部上週已建議各城市與郡自行證明會順從川普的移民政策，其中加州已被告知若不照辦恐因此失去一八二億美元的聯邦經費，其中提告的舊金山市與聖塔克拉克郡的聯邦經費，分別為十二億美元與十七億美元。

川普對此判決結果大為不滿，痛罵聯邦第九巡迴上訴法院以及法官歐瑞克荒謬，揚言上訴到聯邦最高法院。聯邦第九巡迴上訴法院在今年二月份曾做出封殺川普的禁止難民與七個穆斯林國家公民入境的行政命令的裁示。

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  • 川普（美聯社檔案照）

    川普（美聯社檔案照）

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