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反制北韓 美韓射擊演習 阿帕契秀火力

2017-04-27

〔編譯林翠儀／綜合報導〕雖然北韓在二十五日「建軍節」並未發起重大的挑釁行為，但美日韓以聯合軍演施壓的力道並未稍緩，除了美日以「卡爾文森號」為中心進行海上聯合演訓之外，美韓二十六日也在京畿道抱川市進行一場綜合火力演習，兩架「阿帕契」（AH-64E）攻擊直升機首次公開秀火力，模擬攻擊北韓飛彈基地。

日本海上自衛隊兩艘護衛艦二十三日與卡爾文森號會合後，連日在海上進行聯合演訓並一路北移，日本空中自衛隊原本預定二十六日下午派出那霸基地第九航空團所屬的兩架F15戰機加入，與卡爾文森號搭載的F18戰機在沖繩本島東方的太平洋上空，進行組成編隊飛行、確認雙方通訊狀態等演訓，但因天氣惡劣而取消。

日媒報導，卡爾文森號結束和日本自衛隊的演訓後，預定進入東海與南韓海軍展開聯合演習。

北韓二十五日雖然未如外界擔憂地進行第六次核試或發射洲際飛彈，但在金正恩督導下，仍於元山地區舉行大規模砲兵演習，發射近四百門長射程火砲。美韓兩軍二十六日也公開在抱川市的射擊場舉行大型射擊演習，假想轟炸目標為北韓的飛彈基地，頗有反制的用意。

日本放送協會（NHK）報導，這場射擊演習對外公開，動員F16戰機、阿帕契攻擊直升機等共約五十架、戰車與裝甲車共約九十輛，以及超過二千名士兵。

坦克殺手搭載16枚地獄火

韓聯社也報導，南韓陸軍所屬的阿帕契去年五月起服役以來首次對外展示火力，阿帕契搭載的二．七五英寸火箭彈從兩翼射出，命中一千二百公尺外的目標。阿帕契被稱為「坦克殺手」，搭載十六枚「地獄火」反戰車飛彈，可在瞬間將八千公尺外的坦克轟成廢鐵，但這次演習中並未發射。

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  • 北韓勞動黨機關報《勞動新聞》26日聲稱，人民軍部隊25日在江原道元山一帶舉行歷來最大規模的軍演，出動潛艦、戰機和近四百門大口徑火砲。圖為北韓官方KRT電視台26日播出的火砲射擊畫面。（美聯社）

    北韓勞動黨機關報《勞動新聞》26日聲稱，人民軍部隊25日在江原道元山一帶舉行歷來最大規模的軍演，出動潛艦、戰機和近四百門大口徑火砲。圖為北韓官方KRT電視台26日播出的火砲射擊畫面。（美聯社）

  • 美國和南韓26日在京畿道抱川市聯合實彈演習，雙方共出動兩千多名官兵，以及K2黑豹坦克、M2布雷德利裝步戰車、MLRS多管火箭系統、阿帕契攻擊直升機等250多件主戰武器裝備。（法新社）

    美國和南韓26日在京畿道抱川市聯合實彈演習，雙方共出動兩千多名官兵，以及K2黑豹坦克、M2布雷德利裝步戰車、MLRS多管火箭系統、阿帕契攻擊直升機等250多件主戰武器裝備。（法新社）

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